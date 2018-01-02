Abdulkadir Selvi: Erdoğan’ın Abdullah Gül hamlesi



GÖRÜŞ AYRILIĞI NE ZAMAN BAŞLADI?

İdil Janet Demiray

İşte Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi'nin bugünkü yazısı...3 Haziran 2013 tarihiydi. Gezi olaylarının doruğa tırmandığı günlerdi.Başbakan, protestoların arkasında sandıkta başarılı olamayanların bulunduğunu belirterek,demişti.’a cevap, aynı gün Cumhurbaşkanı’den gelmişti.demişti. Gezicileri memnun eden bu sözleri üzerine 8 Haziran tarihinde Yeni Şafak’ta,başlıklı bir yazı yazdım.’in cumhurbaşkanı seçilmesini engellemek isteyenlerin aynı şeyi söylediğini savunmuştum.’ün cumhurbaşkanı seçilmesini önlemek için 367 formülünü ortaya atan’nun, Türkiye’de sandık demokrasisinin hüküm sürdüğünü belirtereksözlerini hatırlatmıştım.Onunla yetinmemiş, 12 Mart’a giden süreçte askerle işbirliği yapan bir grup aydının,diye seçilmişleri küçümsediklerini gündeme getirmiştim.diye devam etmiştim.Yazı hayatımda iki prensibim oldu:1- Cumhurbaşkanlarını, başbakanları, siyasi parti liderlerini güçlerinin doruğunda olduğu dönemlerde eleştirdim.2- Kıran kırana tartışma yaptığım insanlar cezaevlerine düştüğünde, bana cevap verecek pozisyonları olmadığında onların hakkında olumsuz tek bir kelime etmedim.18 Haziran günü Çankaya Köşkü’nde bir program vardı.nı anlatan sunumun ardından resepsiyona geçildi.Star Gazetesi Yazarıile birlikte Cumhurbaşkanı’le konuşma imkânı bulduk.biraz sitemkârdı. O gün aramızda geçenleri de 19 Haziran tarihli yazımda aktardım.sözünü hatırlattığımda,demişti.Ben sözlerinin birileri tarafından kullanıldığını söyleyince,diye açıklama yapmıştı.Bunu neden hatırlatıyorum?ilearasındaki tartışma sadece bir KHK tartışması değil. Gezi olaylarından bu yanailearasında görüş ayrılığı yaşanıyor. Olaylar karşısındaki,giderek açılıyor. Son olarak başkanlık sistemi konusunda ters düştüler., başkanlık sistemi için mücadele ederken, parlamenter sistemi savunanların yanında yer aldı.Bardağı taşıran damla ise, 11. Cumhurbaşkanı’ün, 15 Temmuz darbe girişiminin bastırılmasında görev üstlenen sivillere getirilen yargı muafiyetindeki,ibaresine yönelik tweet’i oldu.Cumhurbaşkanı’ın,’ün çıkışından iki açıdan rahatsız olduğu söyleniyor.1- Tweet’in içeriğinden., 15 Temmuz darbe girişiminin bastırılmasında canı pahasına görev alan vatandaşlarımızla ilgili düzenlemenin başka yerlere çekilmesinden dolayı rahatsız oluyor.2-’ün tweet’i ileve’in açıklamalarıyla birlikte bir andakarşıtıoluşması.Cumhurbaşkanı’ın bunu 2019 Cumhurbaşkanlığı seçim provası olarak değerlendirdiği anlaşılıyor.’ın, özellikle de’ü hedef almasının anlamı ise çok daha önemli.Bir süredir’i,’ın karşısına yüzde 49’un ortak adayı olarak çıkarma çabaları var. Cumhurbaşkanı’nın bundan habersiz olması düşünülebilir mi?’ün etrafında son 7 aydır farklı bir hareketliliğin yaşandığı kanaatinde. Zatende, 16 Nisan’dan sonra,kararı almıştı.üzerine inşa edilen planı gördü, bozmak için hamle yaptı. KHK tartışması aysbergin görünen yüzü.tartışmasının özü 2019 Cumhurbaşkanlığı hesaplarına dayanıyor.