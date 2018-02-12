Abdulkadir Selvi: Erdoğan, İstanbul için hangi talimatı verdi



AK PARTİ’DE DEĞİŞİM



İSTANBUL’DA SEÇİM

İdil Janet Demiray

Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi'nin bugünkü yazısı:ve’nin ittifakta yer alması konusu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Yeni dönemi, yeni sistemi inşa ediyoruz. Bunu tek olarak düşünmeyin. Bu açık bir ittifak. Sadece MHP ile kalmayabilir. İki parti ile de görüşülüyor. Büyük Birlik Partisi ve Saadet Partisi de bu ittifakta yer alabilir” sözleri ile gündeme gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun bir araya gelmesiyle ilk adım atıldı.görüşmesi, merhum’ın yâdedildiği samimi bir ortamda gerçekleşiyor. Erdoğan, Türkiye’nin tarihinin en ciddi dış tehditle karşı karşıya olduğunu belirterek,diyor.Ancakne kadar istekliyse, Saadet Partisi’nin o denli gönülsüz olduğu anlaşılıyor. Zaten görüşmeden bir gün önce, Twitter hesabından iktidara çok sert eleştiriler yöneltti. Cumhurbaşkanıise siyasette ‘yerli ve milli ittifakın’ kurulması için çaba gösteriyor.diye bunu ortaya koyuyor.Saadet Partisi’nin mesafeli tavrına rağmen, Büyük Birlik Partisi’nin ittifakta yer alma konusunda daha istekli olduğu söyleniyor. BBP Genel Başkanı’nin,mesajı AK Parti cephesinde olumlu bir hava meydana getirmiş.MHP ile ittifak tamam, SP ve BBP ile ittifak konusunda ise ilk yoklamalar yapıldı. Ama henüz bir heyet oluşturulması ya da temsilci tayin edilmesi aşamasına gelinmedi. Cumhurbaşkanı, milli ve yerli unsurları bir arada buluşturmayı siyasi hayatının en önemli projelerinden biri olarak görüyor.sadece siyaseti dizayn etmiyor. Asıl AK Parti’yi dizayn ediyor. 16 Nisan referandumundan sonra yeniden AK Parti Genel Başkanı seçildiği 21 Mayıs kongresinde,söz etmişti.’ın bu teşhisini muhalefet yeterince kavrayamadı. Oysa, kendi muhalefetini kendi yaparak değişim sürecini başlattı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’ın ardından AK Parti İstanbul İl Başkanıde değişti. Yeni il başkanı’ın atanmasının ardından hafta sonu yapılan İstanbul İl İstişare Toplantısı’ndaçok önemli mesajlar verdi.’ın,’nin başka bir görevde değerlendirileceğini söylemesi teşkilatta memnuniyete yol açıyor.15 Temmuz darbe gecesi tehlikeli bir yolculuktan sonra İstanbul Atatürk Havalimanı’na indiğinde yanındaki isimdi.’ın asıl mesajı İstanbul seçimleri için oluyor,diyor.’ın yeni belediye başkanı olduğu zaman da il istişare toplantısı yapmış vediye uyarıda bulunmuştu.’ı Türk siyasetine kazandıran İstanbul oldu. AK Parti, İstanbul’dan doğdu. Ancak İstanbul bir süredir sinyal veriyor. Cumhurbaşkanlığı seçimindeyüzde 51.79 oy oranı ile birinci turda seçilirken, İstanbul’dan yüzde 49.83 oy aldı. 16 Nisan referandumunda, evet oylarının Türkiye ortalaması yüzde 50.4 iken, bu oran İstanbul’da 48.65’te kaldı.bunu gördüğü için İstanbul’a neşter attı. Yeni il yönetimine bakanlar, milletvekilleri ve belediye başkanlarının her hafta sonu İstanbul’u kapı kapı gezmesi için program yapması talimatını verdi. Yerel seçimlere 13 ay var ama, İstanbul seçimlerini kazanmak için işi sıkı tutuyor.