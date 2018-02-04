Abdullah Ağar, Afrin'de teslim olan teröristteki ayrıntıya dikkat çekti!

SİVİL GİYİNİMİ DİKKAT ÇEKTİ

MAHİR ÜNAL AÇIKLAMIŞTI

Adem Özdoğan

Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı'nda bölgeden yeni görüntüler ve son dakika haberler gelmeye devam ediyor. Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, Afrin'de teslim olan bir PKK/YPG/ PYD'li teröristin görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı.Afrin'de teröristlerin teslim olmaya başlamalarına dikkat çeken Ağar ayrıca önemli bir detayı vurguladı. Ağar, "YPG/ PKK sivil kıyafetle etkisiz hale getirilen teröristler üzerinden “TSK sivilleri vuruyor” yalanına başvuruyor." ifadelerini kullandı.Afrin'de terör örgütünün "sivil" yalanları ile ilgili olarak TSK ve Hükümet'ten de açıklamalar gelmişti. Örgütün bu şekilde kara propaganda yaptığına dikkat çekilmişti.AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Peki bu DEAŞ'lı militanlar Rakka'dan çıktılar, peki bunlar nereye gittiler? Nerede karşımıza çıkacaklar? Şimdi gelen haberlere baktığımızda özellikle Afrin'de PYD saflarında tıraş olmuş PYD'li kılığında karşımıza çıkıyor" demişti.