Abdullah Ağar Afrin'deki keskin nişancının silahını paylaştı



TSK: 1780 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Serap Belovacıklı

Zeytin Dalı Harekatı'nın 33’üncü gününde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) askerlerinin Afrin kent merkezine ilerleyiş sürüyor. Fırtına obüs, tank ve çok namlulu roketatarlar (ÇNRA) tarafından Afrin kırsalındaki terör örgütü PKK/PYD hedefleri vurulmaya devam ediyor. Aralıklarla devem eden bombardımanda patlama sesleri Kilis kent merkezinden dahi duyuluyor.Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, TSK’nın teröristlerden aldığı keskin nişancı silahını verdikleri ÖSO’cunun fotoğrafını paylaştı.Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO askerleri Kuzey Afrin'de, ormanlık alanda sıkıştırdıkları bir grup YPG'li teröristle çatışmaya girdi. Sıcak çatışma anları saniye saniye kaydedildi.Dün Kilis sınırının temizlendiği Afrin'in kuzeydoğusundaki Şeran beldesinde, Türk askeri ve ÖSO’nun temizledikleri köylere giriş anı birbirinden çarpıcı fotoğraflarla görüntülendi.Kuzeyde sınırın temizlenmesinden sonra, bugün de Afrin’in batısındaki Raco ve güneybatısındaki Cinderes bölgelerinde ilerleme bekleniyor.Bugün Twitter adresinden açıklama yapan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) 33. gününe girilen Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısının 1780'e yükseldiğini duyurdu. Bilgilendirmede son 24 saatte 65 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.Genelkurmay Başkanlığı, harekâtın başından bu yana 32 askerin şehit olduğunu, 9 sivil vatandaşın da hayatını kaybettiğini belirtti.