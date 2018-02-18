15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

Abdullah Ağar'dan çok konuşulacak paylaşım: Saat 23.15 ancak fırsatları olmuş

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar’ın paylaştığı ve Afrin operasyonuna katılan bir askerin yemek molasını gösteren fotoğraf sosyal medyada büyük ilgi çekti

Abdullah Ağar'dan çok konuşulacak paylaşım: Saat 23.15 ancak fırsatları olmuş
TSK ve ÖSO’nun Afrin’deki harekatı devam ediyor.Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör mevzileri, topçu birliklerince ateş altına alındı.Harekatın 30’uncu gününde etkisiz hale getirilen terörist sayısının 1614’e yükseldiği açıklandı.

SAAT 23.15 ANCAK FIRSAT OLMUŞ 

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar’ın sosyal medya hesabından paylaştığı bir mesaj ise kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.Zeytin Dalı harekatına katılan bir askerin yemek molasında çektiği fotoğrafı paylaşan Ağar mesajında, “Gerçek zamanlı. Şimdi. Saat 23.15, ancak fırsatları olmuş. Soğuk ve karanlık gecede Afrin dağlarında bir yerlerde” ifadelerini kullandı.

DESTEK MESAJLARI YAĞDI

Ağar’ın mesajı kısa sürede çok sayıda paylaşım alırken kullanıcılar yaptıkları yorumlarda Mehmetçik’e destek verdi.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da vatandaşlara seslendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da vatandaşlara seslendi
Türkiye'ye tehdit savuran YPG'li 3 yabancı terörist öldürüldü

Türkiye'ye tehdit savuran YPG'li 3 yabancı terörist öldürüldü
FETÖ elebaşının malikanesine

FETÖ elebaşının malikanesine "özel kod" isimle giriliyormuş
Makedonya Cumhurbaşkanı İvanov, Türkiye'ye gelecek

Makedonya Cumhurbaşkanı İvanov, Türkiye'ye gelecek
Son dakika! Akçakale'de zırhlı araç sele kapıldı: 2 asker kayıp

Son dakika! Akçakale'de zırhlı araç sele kapıldı: 2 asker kayıp
Hollanda'dan skandal Afrin hamlesi

Hollanda'dan skandal Afrin hamlesi
Cenazesi çuvalda taşınan Muharrem’in ölümü davasında flaş gelişme

Cenazesi çuvalda taşınan Muharrem’in ölümü davasında flaş gelişme
TSK açıkladı: Hakkari'de 15 terörist etkisiz hale getirildi

TSK açıkladı: Hakkari'de 15 terörist etkisiz hale getirildi
TSK'dan son dakika Afrin açıklaması! 1614 terörist etkisiz hale getirildi

TSK'dan son dakika Afrin açıklaması! 1614 terörist etkisiz hale getirildi
DEAŞ’ın 5 numarası Türkiye’de yakalandı

DEAŞ’ın 5 numarası Türkiye’de yakalandı
'Yan yatayım daha inandırıcı olur'

'Yan yatayım daha inandırıcı olur'