Abdullah Ağar'dan çok konuşulacak paylaşım: Saat 23.15 ancak fırsatları olmuş

Büşra Kamış

TSK ve ÖSO’nun Afrin’deki harekatı devam ediyor.Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör mevzileri, topçu birliklerince ateş altına alındı.Harekatın 30’uncu gününde etkisiz hale getirilen terörist sayısının 1614’e yükseldiği açıklandı.Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar’ın sosyal medya hesabından paylaştığı bir mesaj ise kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.Zeytin Dalı harekatına katılan bir askerin yemek molasında çektiği fotoğrafı paylaşan Ağar mesajında, “Gerçek zamanlı. Şimdi. Saat 23.15, ancak fırsatları olmuş. Soğuk ve karanlık gecede Afrin dağlarında bir yerlerde” ifadelerini kullandı.Ağar’ın mesajı kısa sürede çok sayıda paylaşım alırken kullanıcılar yaptıkları yorumlarda Mehmetçik’e destek verdi.