Abdullah Ağar kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

Akın Güler

Zaman zaman haber kanallarında boy gösteren, terör ve güvenlik konusunda demeçler veren Abdullah Ağar MHP'den milletvekili aday adayı oldu. Ağar, Ankara'dan milletvekili olmak için yarışacak. Ağar'la birlikte Milli Güvenlik Kurulu eski Genel Sekreter Yardımcısı, 5. Kolordu Komutanı Şenol Alparslan Tekirdağ, Galatasaray Yönetim Kurulu üyesi Reha Yeşeren İstanbul, iş adamı Faik Öztürk Elazığ'dan milletvekili olmak için başvuru yaptı.Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, 1967 yılında Ankara'da doğdu. Eğitim ve öğretim hayatını Ankara'da tamamlayan Ağar, 1989 yılında Kara Harp Okulu'ndan mezun oldu.Önce komando, daha sonra da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda tim komutanı olan Ağar, Bestler/Dereler, Gabar, Menteş, Cudi, Deve Geçidi, Dicle, Ergani, Siirt, Şırnak, Diyarbakır, Kuzey Irak, Azerbaycan gibi birçok bölgede çok önemli görevlerde bulundu.Yüzbaşı olarak emekli olan Abdullah Ağar'ın, "5. Tim: Güneş Doğsun İsteriz", "Bir Millet Uyanıyor - 7 Ölüm Dağları Bekler "Cudi Dağı", "Türk Komandoları: Silahın Zülfikar'ın Olsun Mehmetçik", "Ölüm Dağları Bekler Cudi Dağı", "Toprak Mehmet'e Susamışsa: Ülkem Bayrağım Onurum", "Baskın: Biz Bu Dağların Erleri", "Işid ve Irak - Beled el-nifak vel şikak!" isimli toplam 7 kitabı bulunuyor.