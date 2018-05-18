24 Haziran seçimlerine doğru giderken ilk aday listesini açıklayan MHP oldu. Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar Ankara'dan MHP milletvekili aday adayı olduğunu daha önce açıklamıştı.

3. SIRADAN ADAY GÖSTERİLDİ

MHP'nin aday listesinin açıklanmasıyla Ağar'ın Ankara 2. Bölge'den 3. Sıra adayı öğrenildi.

ANKARA ADAYLARI

Listede, Ankara 1'inci Bölge 1'inci sırada Mevlüt Karakaya, 2'nci sırada Zühal Topçu ve 3'üncü sırada Eyüp Yıldız aday gösterildi. Ankara 2'nci Bölge 1'inci sıradaki Sadir Durmaz'ı Nevin Taşlıçay ve Abdullah Ağar takip etti. Ankara 3'üncü Bölge 1'inci sırada yer alan Yaşar Yıldırım'ı ise Erkan Haberal ve Fatih Çetinkaya izledi.