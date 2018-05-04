Abdullah Ağar milletvekili aday adayı oldu

ABDULLAH AĞAR KİMDİR?

KİTAPLARI

Büşra Kamış

Erken seçim kararı alınmasından sonra'ne birden çok ünlü isim milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulundu. Milli Güvenlik Kurulu eski Genel Sekreter Yardımcısı, 5. Kolordu Komutanı Şenol Alparslan Tekirdağ, Galatasaray Yönetim Kurulu üyesi Reha Yeşeren İstanbul, iş adamı Faik Öztürk Elazığ ve terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar Ankara'dan MHP milletvekili aday adayı oldu.Abdullah Ağar, 1967, Ankara’da doğmuştur. Asker ve güvenlik uzmanıdır. İşte Abdullah Ağar hakkında bilinmesi gerekenler…Ankara’da okudu. 1989 yılında Kara Harp Okulu’ndan mezun oldu. Birinci tercihten Piyade sınıfına ayrıldı, özel kura çekerek Komando, sonra da Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda Tim Komutanı oldu. Bestler, Gabar, Cudi, Kuzey Irak, Menteş, Azerbaycan, Deve Geçidi, Dicle, Ergani, Baykan, Siirt, Şırnak, Diyarbakır gibi kırsal, meskun mahal ve dağlarda geçen 6 yılın ardından, dağlardan inerken, komutanlığını yaptığı birliklerden 25 gazisi ve 11 şehidi vardı.5. Tim: Güneş Doğsun İsteriz, Otopsi Yayınevi, İstanbul, 2004Bir Millet Uyanıyor – 7 Ölüm Dağları Bekler “Cudi Dağı”, Bilgi Yayınevi, 2005Türk Komandoları: Silahın Zülfikar’ın Olsun Mehmetçik,Bir Harf Yayınları, İstanbul, 2006Ölüm Dağları Bekler Cudi Dağı,Bilgi Yayınevi, Ankara, 2006Toprak Mehmet’e Susamışsa: Ülkem Bayrağım Onurum, Kitaptürk Yayınevi, İstanbul, 2007Baskın: Biz Bu Dağların Erleri, Kitaptürk Yayınevi, İstanbul, Mayıs 2009IŞİD ve Irak – Beled el-nifak vel şikak!, Remzi Kitabevi, İstanbul, Nisan 2015