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Abdullah Ağar milletvekili aday adayı oldu

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar Ankara'dan MHP milletvekili aday adayı oldu

Abdullah Ağar milletvekili aday adayı oldu
Erken seçim kararı alınmasından sonra Milliyetçi Hareket Partisi'ne birden çok ünlü isim milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulundu.  Milli Güvenlik Kurulu eski Genel Sekreter Yardımcısı, 5. Kolordu Komutanı Şenol Alparslan Tekirdağ, Galatasaray Yönetim Kurulu üyesi Reha Yeşeren İstanbul, iş adamı Faik Öztürk Elazığ ve terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar Ankara'dan MHP milletvekili aday adayı oldu.

ABDULLAH AĞAR KİMDİR?

Abdullah Ağar, 1967, Ankara’da doğmuştur. Asker ve güvenlik uzmanıdır. İşte Abdullah Ağar hakkında bilinmesi gerekenler…

Ankara’da okudu. 1989 yılında Kara Harp Okulu’ndan mezun oldu. Birinci tercihten Piyade sınıfına ayrıldı, özel kura çekerek Komando, sonra da Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda Tim Komutanı oldu. Bestler, Gabar, Cudi, Kuzey Irak, Menteş, Azerbaycan, Deve Geçidi, Dicle, Ergani, Baykan, Siirt, Şırnak, Diyarbakır gibi kırsal, meskun mahal ve dağlarda geçen 6 yılın ardından, dağlardan inerken, komutanlığını yaptığı birliklerden 25 gazisi ve 11 şehidi vardı.

KİTAPLARI


5. Tim: Güneş Doğsun İsteriz, Otopsi Yayınevi, İstanbul, 2004
Bir Millet Uyanıyor – 7 Ölüm Dağları Bekler “Cudi Dağı”, Bilgi Yayınevi, 2005
Türk Komandoları: Silahın Zülfikar’ın Olsun Mehmetçik,Bir Harf Yayınları, İstanbul, 2006
Ölüm Dağları Bekler Cudi Dağı,Bilgi Yayınevi, Ankara, 2006
Toprak Mehmet’e Susamışsa: Ülkem Bayrağım Onurum, Kitaptürk Yayınevi, İstanbul, 2007
Baskın: Biz Bu Dağların Erleri, Kitaptürk Yayınevi, İstanbul, Mayıs 2009
IŞİD ve Irak – Beled el-nifak vel şikak!, Remzi Kitabevi, İstanbul, Nisan 2015

 


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