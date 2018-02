Yaralı kahraman Mehmetçikler göz yaşarttı!

Büşra Kamış

20. gününde olan Zeytin Dalı harekâtı Afrin kırsalında devam ederken güvenlik uzmanı'ın bugün sosyal medyadan paylaştığı fotoğraf oldukça dikkat çekti. Afrin'de operasyonda olan bir askerin postallarının hali görenleri duygulandırırıken, Ağar paylaştığı fotoğraf için şu mesajı paylaştı: Afrin dağlarındaki Mehmetçik’ten. Mücadelede yaşam, ölüm, neşe, gırgır, keder, onur kısaca budur. POSTAL’dadır her şey. Serdengeçti bir bedbinlik, kavruk bir savrukluk, sessiz bir haykırış. Ve hepsiyle onurlu bir şahlanış. Ve her şeyi, her zaman en güzel POSTAL anlatır.