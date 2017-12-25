15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

SON DAKİKA

Abdullah Gül'den KHK tepkisi

Son KHK ile ilgili tartışmalara bir tepki de 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den geldi. Abdullah Gül, "696 sayılı KHK'nın yazımındaki hukuk diliyle bağdaşmayan muğlaklık, hukuk devleti anlayışı açısından kaygı vericidir. İlerde hepimizi üzecek olaylara ve gelişmelere fırsat vermemek için gözden geçirileceğini ümit ediyorum" dedi. 

25 Aralık 2017, Pazartesi 15:54
Abdullah Gül'den KHK tepkisi
Son Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile sivillere getirilen ceza muafiyeti konusunda davem eden tartışmlara 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de katıldı. Abdullah Gül, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "15 Temmuz hain darbe teşebbüsüne karşı arkasına bakmadan sokağa çıkıp direnen kahraman vatandaşlarımızı koruma amacıyla çıkartıldığını düşündüğüm 696 sayılı KHK’nın yazımındaki hukuk diliyle bağdaşmayan muğlaklık, hukuk devleti anlayışı açısından kaygı vericidir. İlerde hepimizi üzecek olaylara ve gelişmelere fırsat vermemek için gözden geçirileceğini ümit ediyorum"  ifadelerini kullandı. 


İŞTE O MADDE 


696 sayılı KHK ile "darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket edenlere, resmi bir sıfat taşıyıp taşımadıklarına bakılmaksızın cezai sorumsuzluk" getirildi. 696 sayılı KHK ile Olağanüstü hal uygulamalarının uygulanmasına ilişkin 8 Kasım 2016'da çıkarılan yasanın 37. maddesine ek yapıldı.

AK Parti sözcüsü Mahir Ünal'dan flaş açıklama!AK Parti sözcüsü Mahir Ünal'dan flaş açıklama!

Bu maddeye bir 'fıkra' ekleyerek şöyle denildi: "Resmi bir sıfat taşıyıp taşımadıklarına veya resmi bir görevi yerine getirip getirmediklerine bakılmaksızın 15/7/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket eden kişiler hakkında da birinci fıkra hükümleri uygulanır."
Bülent Tezcan: KHK'yı AYM'ye götüreceğizBülent Tezcan: KHK'yı AYM'ye götüreceğiz

 
Kemal Kılıçdaroğlu'nun kızı Zeynep Kılıçdaroğlu'ndan Güneş gazetesine mektup

Kemal Kılıçdaroğlu'nun kızı Zeynep Kılıçdaroğlu'ndan Güneş gazetesine mektup
Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon

Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon
İbrahim Armağan annesiyle telefon konuşmasında suçu itiraf etti

İbrahim Armağan annesiyle telefon konuşmasında suçu itiraf etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse bu sürece limon sıkmasın

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse bu sürece limon sıkmasın
Son Dakika... Okmeydanı'nda kaza!

Son Dakika... Okmeydanı'nda kaza!

Son Dakika... Kocaeli'nde fabrika yangını

Son Dakika... Kocaeli'nde fabrika yangını
Türkiye’nin deprem haritası yenilendi

Türkiye’nin deprem haritası yenilendi
FETÖ sanığı iş adamı itirafçı oldu

FETÖ sanığı iş adamı itirafçı oldu
Akdeniz'de 'doğalgaz' gerilimi

Akdeniz'de 'doğalgaz' gerilimi
Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşıyla telefonda görüştü

Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşıyla telefonda görüştü
Uşak’ta hastane etrafındaki ağır koku paniğe neden oldu

Uşak’ta hastane etrafındaki ağır koku paniğe neden oldu