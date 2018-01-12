Abdullah Gül'den son dakika açıklaması (Abdullah Gül 2019'da aday olacak mı?)

İşte Abdullah Gül'ün açıklamaları:

2019 ADAYLIĞI VE AK PARTİ'DEN GELEN AÇIKLAMALAR

'KIRGIN MISINIZ?' SORUSUNA YANIT VERMEDİ



TUTUKLU GAZETECİLER

OHAL AÇIKLAMASI

Yaşar Can

, cuma namazı çıkışında yaptığı açıklamada,'den yapılan açıklamalarla ilgili olarak polemiğe girmek istemediğini söyledi.'in bir kez daha uzatılmasıyla ilgili olarak da,dedi.Abdullah Gül, 2019'da adaylık ve AK Parti'den gelen açıklamaların sorulması ilgili olarak,dedi.Abdullah Gül, gazetecilerin "Kırgın mısınız?" sorusuna ise yanıt vermedi.Abdullah Gül, Anayasa Mahkemesi'nin gazeteciler Mehmet Altan ve Şahin Alpay için verdiği karar hakkında da,dedi.Abdullah Gül, OHAL'in uzatılmasıyla ilgili olarak da,dedi.