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Abdullah Gül'den son dakika açıklaması (Abdullah Gül 2019'da aday olacak mı?)

Son dakika haberi... 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, cuma namazı çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulundu

12 Ocak 2018, Cuma 14:21
Abdullah Gül'den son dakika açıklaması (Abdullah Gül 2019'da aday olacak mı?)
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, cuma namazı çıkışında  yaptığı açıklamada, AK Parti'den yapılan açıklamalarla ilgili olarak polemiğe girmek istemediğini söyledi. Abdullah Gül, OHAL'in bir kez daha uzatılmasıyla ilgili olarak da, "Çok olağanüstü bir dönem yaşadı Türkiye, kontrol altına almak için gerekliydi ama artık her şeyin normalleştirilmesi Türkiye için çok büyük iyilik olur" dedi.


İşte Abdullah Gül'ün açıklamaları:
 

2019 ADAYLIĞI VE AK PARTİ'DEN GELEN AÇIKLAMALAR


Abdullah Gül, 2019'da adaylık ve AK Parti'den gelen açıklamaların sorulması  ilgili olarak, "Polemiğe girmeyeceğim, her şey ortada. Polemiğe girmeye gerek yok" dedi.
 

'KIRGIN MISINIZ?' SORUSUNA YANIT VERMEDİ


Abdullah Gül, gazetecilerin "Kırgın mısınız?" sorusuna ise yanıt vermedi.



TUTUKLU GAZETECİLER


Abdullah Gül, Anayasa Mahkemesi'nin gazeteciler Mehmet Altan ve Şahin Alpay için verdiği karar hakkında da, "Yargılama yine devam eder ama gazetecilerin, yazarların serbest yargılanması gerektiğini hep söyledim" dedi.

OHAL AÇIKLAMASI


Abdullah Gül, OHAL'in uzatılmasıyla ilgili olarak da, "OHAL'in son defa Meclis'e sevk edildiği kanaatindeyim. İnşallah son kez uzatılır. Tekrar reformcu bir Türkiye olduğunu göstermesi, ekonomi, dış ilişkiler itibariyle çok doğru olacağına inanıyorum. Çok olağanüstü bir dönem yaşadı Türkiye, kontrol altına almak için gerekliydi ama artık her şeyin normalleştirilmesi Türkiye için çok büyük iyilik olur" dedi. 
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