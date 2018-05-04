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Abdullah Gül, Org. Akar'ın ziyaretiyle ilgili açıklama yaptı

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Orgenaral Hulusi Akar'ın ziyaretiyle ilgili konuştu. Gül, "Bir ziyaret oldu, tehdit, saygısızlık yok" dedi

04 Mayıs 2018, Cuma 14:15
Abdullah Gül, Org. Akar'ın ziyaretiyle ilgili açıklama yaptı
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül İstanbul’da cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gül, kamuoyunda çok konuşulan; Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinde, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın kendisini ziyaretine ilişkin iddiaları yanıtladı.

Abdullah Gül “Gördüğüm kadarıyla bugün Ankara’da bir açıklama yapılmış zaten. Açıklama doğru. Böyle bir ziyaret oldu ama herkesin gözü önünde gündüz vakti olan bir ziyaretti. Dolayısıyla gizli kapaklı bir ziyaret değil. Ayrıca söylendiği gibi tehdit empoze veya herhangi bir saygısızlık asla söz konusu değil. Bunun bilinmesini isterim. Ofisimde olan bir şey.” dedi.



 

KEMAL KILIÇDAROĞLU GÖRÜŞMEYE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında Hükümet Sözcüsü İbrahim Kalın, Genelkurmay Başkanı Hulisi Akar ve Abdullah Gül'ün görüşmesine şu sözlerle tepki göstermişti: Türkiye bugün bir beka sorunu yaşamaktadır. Demokrasi ve milli irade ipotek altındadır. Bugün sarayın sözcüsü ve genelkurmay başkanı bir adaya gidip vesayet kurmaktadır. Bu ayıbı ordunun üzerine düşürenlerin Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yeri yoktur.
 


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