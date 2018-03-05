Abdullah Yılmaz'ın lisansı iptal edildi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Menemen Belediyespor - Afjet Afyonspor
karşılaşması öncesi MHK Başkanı Yusuf Namoğlu'nun
kendisini arayarak söz konusu müsabaka ile ilgili şahsına karşı tehdit edici söylemlerde bulunduğunu iddia eden hakem Abdullah Yılmaz
, bu olayların ardından yayınladığı bir istifa mektubuyla görevini bıraktığını açıklamıştı.
ÖNCE 4 AY HAK MAHRUMİYETİ ALMIŞTI
Bunun üzerine de tecrübeli hakem, futbol camiasını küçük düşürecek, milli, ahlaki ve sportif kültüre aykırı açıklamaları nedeniyle PFDK'ya sevk edilmiş ve 4 ay hak mahrumiyeti ceza almıştı.
Tüm bu yaşananların ardından A Klasman Hakemi Abdullah Yılmaz'ın lisansı TFF tarafından iptal edildi.
Erdinç Şahin