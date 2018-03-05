Abdullah Yılmaz'ın lisansı iptal edildi

ÖNCE 4 AY HAK MAHRUMİYETİ ALMIŞTI



Erdinç Şahin

karşılaşması öncesikendisini arayarak söz konusu müsabaka ile ilgili şahsına karşı tehdit edici söylemlerde bulunduğunu iddia eden hakem, bu olayların ardından yayınladığı bir istifa mektubuyla görevini bıraktığını açıklamıştı.Bunun üzerine de tecrübeli hakem, futbol camiasını küçük düşürecek, milli, ahlaki ve sportif kültüre aykırı açıklamaları nedeniyle PFDK'ya sevk edilmiş ve 4 ay hak mahrumiyeti ceza almıştı.Tüm bu yaşananların ardından A Klasman Hakemi Abdullah Yılmaz'ın lisansı TFF tarafından iptal edildi.