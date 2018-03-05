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Abdullah Yılmaz'ın lisansı iptal edildi

Geçtiğimiz günlerde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 4 ay hak mahrumiyeti verilen hakem Abdullah Yılmaz'ın lisansı iptal edildi.
 

Abdullah Yılmaz'ın lisansı iptal edildi
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Menemen Belediyespor - Afjet Afyonspor karşılaşması öncesi MHK Başkanı Yusuf Namoğlu'nun kendisini arayarak söz konusu müsabaka ile ilgili şahsına karşı tehdit edici söylemlerde bulunduğunu iddia eden hakem Abdullah Yılmaz, bu olayların ardından yayınladığı bir istifa mektubuyla görevini bıraktığını açıklamıştı.
 

ÖNCE 4 AY HAK MAHRUMİYETİ ALMIŞTI
 

Bunun üzerine de tecrübeli hakem, futbol camiasını küçük düşürecek, milli, ahlaki ve sportif kültüre aykırı açıklamaları nedeniyle PFDK'ya sevk edilmiş ve 4 ay hak mahrumiyeti ceza almıştı. 
 
Tüm bu yaşananların ardından A Klasman Hakemi Abdullah Yılmaz'ın lisansı TFF tarafından iptal edildi. 


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