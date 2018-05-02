Abdüllatif Şener kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

Akın Güler

Cumhuriyet Halk Partisi hala cumhurbaşkanı adayını açıklamış değil. Cuma günü son nokta koyulacak ve cumhurbaşkanı adayı açıklanacak. Fakat bu süreçte her gün yeni ortaya yeni bir isim atılıyor. Son olarak ise Abdüllatif Şener ismi kulislerlerde dillendirildi. Hürriyet gazetesi yazarı Deniz Zeyrek de bugünkü köşe yazısında CHP'nin cumhurbaşkanı adayının sık sık Halk TV'ye çıkan birisinin olduğunu belirtti. Bu yazı sonrası gözler Abdüllatif Şener'e çevrildi. Taraflı tarafısz seçmenler "Abdüllatif Şener kimdir?" sorusunu yöneltmeye başladı.Abdüllatif Şener, 26 Nisan 1954 tarihinde Sivas ilinin Yıldızeli ilçesinde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Sivas’ta bitiren Şener; üniversite eğitimini ise 1977 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olarak tamamladı. Doktora eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Anabilim Dalı’nda yapan Abdüllatif Şener’in babasının adı Bedirhan, annesinin adı ise Ayferat’tır. 1982 yılında Berrin Şener ile evlilik gerçekleştiren Abdüllatif Şener’in, 4 tane çocuğu bulunmaktadır.Sona Doğru Osmanlı, Osmanlı Maliyesinin Şeffaflaşması, Tanzimat Dönemi Osmanlı Vergi Sistemi gibi eserleri bulunan Abdüllatif Şener; Gazi Üniversitesi Bolu İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde ‘’Dekan Yardımcısı’’ olarak görevde bulundu. Öte yandan Öğretim Üyeliği görevini ise Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’de Maliye Bölümünde gerçekleştirdi.Abdüllatif Şener ilerleyen yıllarda kariyerini siyaset alanında devam ettirmeye başlayıp;1991-1998 yılları arasında 19. Dönem ve 20. Dönem Refah Partisi, 1998-2001 yılları arasında Fazilet Partisi, 2001-2007 yılları arasında 22. Dönem AK Parti Sivas Milletvekili olarak meclise girdi.2001 yılında AK Parti’nin kurucu üyeliğini yapan Abdüllatif Şener, 58. ve 59. Hükümet Dönemi'nde Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı görevini icra etti. Bununla birlikte 11 Temmuz 2008 tarihi itibariyle AK Parti’deki görevinde istifa etme kararı aldı.25 Mayıs 2009 tarihine gelindiğinde Türkiye Partisi'ni kurdu ve bir dönem partinin genel başkanlığı görevini üstlendikten sonra bu görevinden istifa etti. 2011 Türkiye genel seçimlerinde Sivas'tan Bağımsız milletvekili olarak adaylığını koydu. 22. dönem AK Parti Sivas milletvekili olan Abdüllatif Şener’in Fransızca dil bilgisi bulunmaktadır.