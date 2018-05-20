Abdüllatif Şener Konya'dan aday gösterildi

CHP’nin 24 Haziran erken seçimlerinde 600 kişilik milletvekili aday listesi belli oldu

20 Mayıs 2018, Pazar 22:39 Son Güncelleme: 20 Mayıs 2018, Pazar 22:59
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Başkanlığı'nda toplanan MYK ve PM toplantısının ardından CHP’nin milletvekili adayları belli oldu.

Eski Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener’in CHP listesinden Konya’dan aday gösterildiği öğrenildi.


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