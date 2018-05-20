Abdüllatif Şener Konya'dan aday gösterildi
CHP’nin 24 Haziran erken seçimlerinde 600 kişilik milletvekili aday listesi belli oldu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Başkanlığı'nda toplanan MYK ve PM toplantısının ardından CHP’nin milletvekili adayları belli oldu.
Eski Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener’in CHP listesinden Konya’dan aday gösterildiği öğrenildi.
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