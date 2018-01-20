Abdurrahim Albayrak: Hastaneden kaçıp maça giden adam tüymez

GALATASARAY MAYIS AYINDA SEÇİM YAPMALIDIR

Erdinç Şahin

’ın eski yöneticilerinden, olağanüstü genel kurulda oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarının sorularını yanıt verdi.lehine kullanan Albayrak, “yakışan konuşmalar yaptılar. İki başkan adayına da teşekkür ediyorum. Ancak gönül isterdi ki bu konuşmalar ve seçim mayıs ayında olsun. Bütün Galatasaraylılar gibi ben de çok mutlu olurdum. Maalesef başkanımız ani bir kararla baskın bir seçim yaptı. Hiçbirimizin hazırlanma şansı olmadı. Zaten biliyorsunuz benim bir cenazem olduğu için fazla zaman ayıramadım. Ben tüymedim, biz tüymedik. Biz Galatasaray için her zaman varız. Bütün Galatasaraylıların bunu böyle bilmesini istiyorum. Serum şişesiyle hastaneden kaçıp maça giden adam hiçbir zaman tüymez” dedi.’e teşekkür ederek, “Bu cesareti gösterenkardeşime birolarak çok teşekkür ediyorum. Seçimin Galatasaray’a hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum ama mayıs ayında tekrar yapılmasını diliyorum. Galatasaray için bu çok önemlidir. Galatasaray mayıs ayında seçim yapmalıdır” ifadelerini kullandı.“Mayıs ayında seçim olursa başkan adayı mısınız?” sorusu üzerine de, “Şu anda beraber olduğum arkadaşlar var. Onlarla oturupiçin faydalı olan neyse ona karar vereceğiz. Ancak bütün Galatasaraylılar ve taraftarlarımız bilsin ki ben hiçbir zaman Galatasaray’dan kaçmam. Galatasaray altyapısında 12 yıl başkanlık yaptım. Galatasaray’da 4 dönem görev aldık ve başarılı işlere imza attık. Galatasaray’ın başarılı olması için kıskançlıkları bir tarafa bırakmak lazım. Bu kıskançlığı kaldırırsak, Galatasaray’ın bileğini kimse bükemez” yanıtını verdi.