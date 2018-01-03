Abdurrahim Albayrak: Kimse teklifte bulunmadı

Erdinç Şahin

'da yönetici olarak görev aldığı dönemlerde taraftarın gönlünde taht kuran, gerçekleştirilecek Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da neden yönetime girmediğine dair bir açıklama yaptı.Kendisine ait Twitter hesabından paylaşımda bulunan Albayrak şu sözleri kullandı:Saygıdeğer Galatasaraylılar; yönetime girmememle ilgili tepki mesajlarınızı okuyorum ama şunu belirtmek isterim ki tarafıma böyle bir teklifte bulunulmadı. Ben hiçbir zaman Galatasaray için fedakarlıktan kaçmadım ve kaçmam da.