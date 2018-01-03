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Abdurrahim Albayrak: Kimse teklifte bulunmadı

Abdurrahim Albayrak, Galatasaray'da gerçekleştirilecek seçimde herhangi bir listede yer almamasıyla ilgili açıklama yaptı.

Abdurrahim Albayrak: Kimse teklifte bulunmadı
Galatasaray'da yönetici olarak görev aldığı dönemlerde taraftarın gönlünde taht kuran Abdurrahim Albayrak, gerçekleştirilecek Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da neden yönetime girmediğine dair bir açıklama yaptı.

Kendisine ait Twitter hesabından paylaşımda bulunan Albayrak şu sözleri kullandı:

Saygıdeğer Galatasaraylılar; yönetime girmememle ilgili tepki mesajlarınızı okuyorum ama şunu belirtmek isterim ki tarafıma böyle bir teklifte bulunulmadı. Ben hiçbir zaman Galatasaray için fedakarlıktan kaçmadım ve kaçmam da.



 

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