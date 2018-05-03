Abdurrahim Albayrak: Mustafa Cengiz ile devam edeceğim

Erdinç Şahin

Sportif A.Ş. Başkanvekili’da yaklaşan seçim öncesi önemli açıklamalarda bulundu.“Ben bugüne kadar çalıştığım adamları satmadım. Satmam” diyen Albayrak, “Mustafa Cengiz ve ekibi ile geldik, aynı ekiple devam kararı aldım. Yarım kalan işleri bitirmek istiyoruz. Başkan ile berabere konuşuyoruz, Galatasaray için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. İnşallah Cuma günü listeleri vereceğiz” ifadesini kullandı.Albayrak, UEFA’dan iyi bir karar beklediklerini söylerken, “Taraftarımız Şampiyonlar Ligi şarkısını özledi. Allah’ın izniyle Nagatomo’nun bonservisini de alacağız” diye konuştu.