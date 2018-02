Abdurrahim Albayrak'tan açıklamalar

'3 SENELİK LOCA ALAN OLDU'



Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu’nda karşılaştığı Antalyaspor’u 3-0’lık skorla mağlup etti. Karşılaşma sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Galatasaray Sportif A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Vekili Albayrak, sözlerine Afrin’de şehit olan askerler için başsağlığı diledi.İlk yarı çok iyi oynadıklarını söyleyen Albayrak, “Lider olduk. Taraftarlarımıza teşekkür ederim. Kasımpaşa maçında aynı tribün heyecanı o maçta bekliyoruz.Sivasspor maçının bir kaza olduğunu söylemiştim. Ondan sonra oynadığımız iki maçta çok iyi oynadık. Yolumuza devam ediyoruz. Puanımız 44. Emin adımlarla hedefimize yürüyoruz” diye konuştu.Ciddi bir şekilde loca sattıklarını açıklayan Abdurrahim Albayrak, “Cengiz başkanım özellikle loca alan dostlarımıza teşekkür mektubu yolladı. Bizleri bugünlerde destekleyen can dostlarımıza teşekkür ederim. 3 senelik loca alan oldu” dedi.Kasımpaşa’nın zor ve ciddi bir maç olduğunu hatırlayan Albayrak, “Kasımpaşa maçını aldığımız takdirde yolumuzun rahatlayacağını düşünüyorum. Takımlar iyi oynuyor.Bu sene lig iyi oluyor. Eskiden ligde ilk devreleri 42, 43 puan ile bitiriyorduk. Şimdi yeni daha 44 puana geldik. Önceden düşme puanı 43, 44’tü” ifadelerini kullandı.Son dakikalarda kırmızı kart gören Faslı futbolcu Younes Belhanda’nın sorulması üzerine Albayrak, “Şok yaşıyorum. Belhanda gibi dünya yıldızı...Sahamızda 3-0 öndeyken, kırmızı kart görmemeliydi. İçeri girerken, Antalyasporlu futbolcuların nasıl olur da 3-0 iken kırmızı kart görür diye hayret etmişlerdi.Keşke görmeseydi. Formdaydı. Kendisi de bizim kadar üzüleceğini tahmin ediyorum. Kasımpaşa maçında yok. Olmaması gerek bir şeydi” diye cevap verdi.Teknik Direktör Fatih Terim’in kadrodaki birçok unutulmuş futbolcuyu Galatasaray’a kazandırdığını belirten AbdurrahimAlbayrak, “Donk olsun, Selçuk olsun. Sol beke aldığımız arkadaş, size söylemiştim hoca son günlerde bombayı patlatır diye.Ne kadar isabetli bir transfer yaptığımızı herkes görüyor. Önemli olan elimizdeki futbolcular, ben kızdım, gönderdimlerle değil, ben çalıştım, kazandırdımlarla olduğunu düşünüyorum. Kızıp, göndermek kolay. Fatih hoca hepsini yaptı.En büyük transferlerimiz bunlar. Selçuk, Türkiye’de bir tanedir. Kıymetini bilmemiz lazım. Galatasaray’ın kaptanıdır. Hoca geldikten sonra Selçuk’u görüyorsunuz. Ben futbolcularımıza emeklerinden dolayı teşekkür ederim. Fatih hocaya teşekkür ederim. Farklı bir hava kattı” değerlendirmesinde bulundu.Şampiyonluk yarışı hakkında da konuşan Albayrak, “Biz her maça 3 puan olarak bakacağız. Rakiplerle mesafeler yakın. Rakiplerimizin hepsi birbirinden güçlü.İyi oynayan şampiyon olacak. Sinirlerine hakim olan şampiyon olacak. Bundan sonra her maç final olacak. Bugünkü maçta final havasındaydı. Artık kolay maç yok. Herkes 11 kişi oynuyor. Hazırlıklarımız tam” dedi.Kulübün sorunları için büyük mesai harcadıklarını vurgulayan Albayarak, “Çok büyük bir mesai harcıyoruz. Mustafa Cengiz ve ekibi, hepimiz efor harcıyoruz. Çok ciddi sorunlarımız var.Geldiğimizden beri birçok sorunu hallettik. Geçen yemekte futbolcu kardeşlerimiz, ‘Neden televizyonda futbolcular 4 aydır para alamıyor diyorsun’ dedi. ‘Hayır, 7 aydır para alamıyoruz.İlk siz yatırdınız’ dediler. Gece geç saatlere kadar çalışıyoruz. Hoca ile toplantılar yapıyoruz. Zor bir dönemden geçiyoruz. Bize destek olan 77 tane locadan 17’si paraya çevrildi. 60 tane kaldı. Yarın 3 tanenin daha parası yatacak” diyerek sözlerini tamamladı.İHA