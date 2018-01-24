Abdurrahim Albayrak'tan Bafetimbi Gomis açıklaması

ÇIKAN HABERLERİ YALANLAMADI

Erdinç Şahin

'tanilgili açıklama geldi.Geçtiğimiz günlerde gazetemizde çıkanparasını alamadığı gerekçesiyle idmana çıkmadığı haberi üzerine sert ifadelerde bulunan Albayrak, "Haberi sızdıranları biliyoruz. Galatasaray TV'de hepsini açıklayacağız. Onları kulüpten sileceğiz" dedi.'ın içinde yaşananları dışarı sızdıranları açıklayacaklarını belirten, bu açıklamasıyla haberi de doğrulamış oldu.Albayrak daha sonrauzun yıllar çalışmak istediklerini vesürekli teknik direktör değiştiren bir takım olmaktan çıkması gerektiğini söyledi.