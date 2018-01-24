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Abdurrahim Albayrak'tan Bafetimbi Gomis açıklaması

Galatasaray'da yönetici Abdurrahim Albayrak basın mensuplarının sorularını yanıtladı, sert ifadeler kullandı.

Abdurrahim Albayrak'tan Bafetimbi Gomis açıklaması
Abdurrahim Albayrak'tan Bafetimbi Gomis'le ilgili açıklama geldi.

Geçtiğimiz günlerde gazetemizde çıkan Bafetimbi Gomis'in parasını alamadığı gerekçesiyle idmana çıkmadığı haberi üzerine sert ifadelerde bulunan Albayrak, "Haberi sızdıranları biliyoruz. Galatasaray TV'de hepsini açıklayacağız. Onları kulüpten sileceğiz" dedi. 
 

ÇIKAN HABERLERİ YALANLAMADI


Galatasaray'ın içinde yaşananları dışarı sızdıranları açıklayacaklarını belirten Abdurrahim Albayrak, bu açıklamasıyla haberi de doğrulamış oldu.

Albayrak daha sonra Fatih Terim'le uzun yıllar çalışmak istediklerini ve Galatasaray'ın sürekli teknik direktör değiştiren bir takım olmaktan çıkması gerektiğini söyledi. 


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