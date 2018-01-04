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Abdurrahim Albayrak: Yönetime zorla girecek halimiz yok!

Yeni yönetimde yer almayacağı için zaman zaman taraftarlardan tepki mesajları aldığını belirten Albayrak, “Sanki ben yönetime girmek istemiyormuşum gibi bir algı var. Alakası yok, çünkü bana teklif gelmedi. Teklif gelmezse yönetime zorla girecek halimiz yok ki” dedi.

Abdurrahim Albayrak: Yönetime zorla girecek halimiz yok!
Galatasaray camiasının önde gelen isimlerinden Abdurrahim Albayrak, 20 Ocak’ta yapılacak erken seçim öncesi iki başkan adayı Dursun Özbek ve Mustafa Cengiz’in listesine girmedi.
 

AÇIKLAMA YAPMAK ZORUNDA KALDI


Bazı Galatasaray taraftarları, zor zamanda başkan adayı olmadığı veya yönetime girmediği yönünde tepki mesajları gönderince, Abdurrahim Albayrak bir açıklama yapmak zorunda kaldı.

Konuyla ilgili olarak, “Saygıdeğer Galatasaraylılar, yönetime girmememle ilgili tepki mesajlarınızı okuyorum ama şunu belirtmek isterim ki, tarafıma böyle bir teklifte bulunulmadı. Ben hiçbir zaman Galatasaray için fedakârlıktan kaçmadım ve kaçmam da” diye bir tweet atan Albayrak, daha sonra Fanatik’e konuşarak şunları söyledi:
 

"HER ZAMAN HİZMETE HAZIRIZ"


“Sanki ben yönetime girmek istemiyormuşum gibi bir algı var. Halbuki alakası yok, çünkü bana bu yönde hiçbir teklif gelmedi. Yani ben şimdi ne yapayım? Teklif gelmiyorsa, yönetime zorla girecek halimiz yok ki. Biz her zaman Galatasaray için hizmete hazır olduğumuzu söyledik, hep de söylüyoruz. Bu seçimde de inşallah Galatasaray için hayırlısı neyse o olur.”     
    
 

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