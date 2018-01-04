Abdurrahim Albayrak: Yönetime zorla girecek halimiz yok!

Galatasaray
camiasının önde gelen isimlerinden Abdurrahim Albayrak,
20 Ocak’ta yapılacak erken seçim öncesi iki başkan adayı Dursun Özbek ve Mustafa Cengiz’in
listesine girmedi.
AÇIKLAMA YAPMAK ZORUNDA KALDI
Bazı Galatasaray
taraftarları, zor zamanda başkan adayı olmadığı veya yönetime girmediği yönünde tepki mesajları gönderince, Abdurrahim Albayrak
bir açıklama yapmak zorunda kaldı.
Konuyla ilgili olarak, “Saygıdeğer Galatasaraylılar, yönetime girmememle ilgili tepki mesajlarınızı okuyorum ama şunu belirtmek isterim ki, tarafıma böyle bir teklifte bulunulmadı. Ben hiçbir zaman Galatasaray
için fedakârlıktan kaçmadım ve kaçmam da” diye bir tweet atan Albayrak, daha sonra Fanatik’e konuşarak şunları söyledi:
"HER ZAMAN HİZMETE HAZIRIZ"
“Sanki ben yönetime girmek istemiyormuşum gibi bir algı var. Halbuki alakası yok, çünkü bana bu yönde hiçbir teklif gelmedi. Yani ben şimdi ne yapayım? Teklif gelmiyorsa, yönetime zorla girecek halimiz yok ki. Biz her zaman Galatasaray için hizmete hazır olduğumuzu söyledik, hep de söylüyoruz. Bu seçimde de inşallah Galatasaray için hayırlısı neyse o olur.”
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Erdinç Şahin