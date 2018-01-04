Abdurrahim Albayrak: Yönetime zorla girecek halimiz yok!

AÇIKLAMA YAPMAK ZORUNDA KALDI

"HER ZAMAN HİZMETE HAZIRIZ"

Erdinç Şahin

camiasının önde gelen isimlerinden20 Ocak’ta yapılacak erken seçim öncesi iki başkan adayılistesine girmedi.Bazıtaraftarları, zor zamanda başkan adayı olmadığı veya yönetime girmediği yönünde tepki mesajları gönderince,bir açıklama yapmak zorunda kaldı.Konuyla ilgili olarak, “Saygıdeğer Galatasaraylılar, yönetime girmememle ilgili tepki mesajlarınızı okuyorum ama şunu belirtmek isterim ki, tarafıma böyle bir teklifte bulunulmadı. Ben hiçbir zamaniçin fedakârlıktan kaçmadım ve kaçmam da” diye bir tweet atan Albayrak, daha sonra Fanatik’e konuşarak şunları söyledi:“Sanki ben yönetime girmek istemiyormuşum gibi bir algı var. Halbuki alakası yok, çünkü bana bu yönde hiçbir teklif gelmedi. Yani ben şimdi ne yapayım? Teklif gelmiyorsa, yönetime zorla girecek halimiz yok ki. Biz her zaman Galatasaray için hizmete hazır olduğumuzu söyledik, hep de söylüyoruz. Bu seçimde de inşallah Galatasaray için hayırlısı neyse o olur.”