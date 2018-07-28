Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, "Ankaragücü maçı ile şampiyonluk parolasıyla lige başlayacağız." dedi.

Albayrak, dayısı Mustafa Küçükmustafa'nın cenazesi için geldiği Rize'de gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Spor Toto Süper Lig'de 'Dört büyükler' olarak nitelenen Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un birbirlerinden oyuncu transfer edebilmeleriyle alakalı sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim'in önemli açıklamalar yaptığına değinen Albayrak, şu ifadeleri kullandı:

'ÜLKENİN PARASI BOŞA GİTMESİN'

"Inter'den Milan'a, Barcelona'dan Real Madrid'e futbolcular gidebiliyor. Neden Türkiye'de büyük bir takım sistemine uymayan oyuncuyu rakibine vermesin.

Neden Fenerbahçe'de oynayan bir futbolcu Galatasaray'a veya Beşiktaş'a gitmesin. Aramızda bu tip şeylerin olması hem taraftarlar açısından tansiyonu düşürür hem de ülkenin parası boşa gitmemiş olur.

Alıyorsunuz bir futbolcu sisteminize uymayabiliyor. Bu tip futbolcuların rakip takımlara gidip gelmeleri hem maliyetleri düşürür hem de dostluklar bir yerden başlar. Fatih Terim muhteşem bir çıkış yaptı. Taraflı tarafsız herkesin takdirini topladı."

'RAŞİT ÇETİNER'İ FENERBAHÇE'DEN ALDIK'

Albayrak, bir gazetecinin "Galatasaray'ın bu yönde istediği bir oyuncu var mı?" şeklindeki sorusu üzerine, "Sadece biz birini istiyoruz diye Fatih hocanın böyle bir çıkış yaptığını düşünmeyin. Böyle yapılması gerekiyor. Eskiden alındı. Biz Raşit Çetiner'i Fenerbahçe'den aldık. Fenerbahçe'ye başka futbolcular verdik. Bunlar yine gündemimizde olması lazım. Şimdiki kulüp başkanlarımız birbirlerine çok daha yakınlar ve iyi arkadaşlar. Birbirleri ile konuşarak anlaşarak böyle şeyler olabilir." diye konuştu.

'BU ŞARTLARDA NASIL TRANSFER YAPIP ÖDEME YAPACAKSIN'

Kulüpler çok fazla transfer yapmadı. Galatasaray'da da fazla transfer yok. Galatasaray transferde ne yapacak?" şeklindeki soruyu, Albayrak şöyle yanıtladı:

"Bu açıklamayı ilk kez Rize'de yapıyorum. Biz sezon başından bu yana sattığımız kombinelerde topladığımız para 85 milyon lira. Sadece geçen sezon bir futbolcuya 65 milyon lira ödedik. Bu kulüpler nasıl döner. Bütün tribünleri satıyorsun, kombineleri satıyorsun. Yalvarıyorsun.

Ben ilk önce Galatasaraylılara yalvarırım, bankalara yalvaracağıma. Allah razı olsun loca alan, kombine alanlardan. Bu şartlarda nasıl transfer yapıp ödeme yapacaksın. Herkesin ayağını yorganına göre uzatma vakti geldi ve geçiyor.

Onun için çok iyi düşünüyor ve inceliyoruz. Gece fener ile sahaya çıkıp denenen futbolcu almıyoruz. Bu konuda kimlere ne söylemek istediğim çok açık meydandadır. Onlar kendilerini anlarlar. Biz futbolcuların saatlerce, günlerce maçlarını izleyip, takip ettiriyoruz. Galatasaray ve diğer kulüpler, bu saatten sonra bir lirası boşa gidecek harcama yapamaz."

Yeni çıkan kanun ile kulüplerin biraz nefes alacağına değinen Albayrak, "Başta sayın Cumhurbaşkanımıza ve Gençlik ve Spor Bakanımıza teşekkür ediyorum." dedi.

'RİZESPOR'UN İYİ YERLERDE OLMASINI CANI GÖNÜLDEN İSTERİM'

Albayrak, Çaykur Rizespor'u sevdiğini ve çocukluğunda evden kaçarak maçlara gittiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Çocukluğumun, doğup büyüdüğüm şehrin takımı. Rizespor'un iyi yerlerde olmasını canı gönülden isterim. Çaykur Rizespor bizden sadece Ahmet Çalık'ı istedi.

Ahmet Çalık'ı 3 milyon euroya aldık ve henüz 2 milyon avrosunu ödedik, 1 milyon avro daha ödeyeceğiz ve biz de stoper arıyoruz.

Jason Denayer, kendi kulübüne döndü almaya çalışıyoruz ama 10 milyon euro istiyorlar. Çaykur Rizespor da kaliteli bir stoper aldı çok sevindim.

Yine de elimizden geleni Rizespor için yapmaya çalıştığımı ifade etmek istiyorum." Abdurrahim Albayrak, Çaykur Rizespor'a lojistik anlamda destek verildiğini sözlerine ekledi.

AA