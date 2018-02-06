Abhaz köylü bulduğu hazineyi devlete teslim etti



KADİM BİR DÖNEME AİT EŞYALAR

İdil Janet Demiray

’nınşehrine bağlıköyünde yaşayan Rustam Çhebelia isimli köylü, köyün mezarlığında temizlik yaparken hazine buldu. Mezarlıktan çıkan mücevherleri toplayan köylü, hazineyi kolluk kuvvetlerine teslim etti. Bunun üzerine Abhazya Devlet Müzesi yetkililerine haber verildi.Yetkililer ve polis, mezarlıkların bulunduğu alana giderek hazineden parça kalıp kalmadığını araştırdılar. Arkeologların yaptığı incelemelerde, mezarlıkta iskeletin üzerinde bulunan bronz kask, zırh, hançerler, altın süs eşyaları, küpeler ve çeşitli aksesuarların MÖ 2000’li yıllar öncesine ait olduğu tespit edildi.Abhazya Devlet Müzesi Müdürü Arkady Jopua, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Mezardan çıkan eşyalar ve mücevherler kadim bir döneme ait eşyalar. Yaptığımız araştırmalara göre Abhazya’da çıkarılan ve sergilenen en eski eşyalardan bile daha eski olduklarını tespit ettik. Mezarda zırh, kama, kask gibi eşyaların yanında altın mücevherlerin de bulunması, bu mezarda bir kadın ve erkeğin, yani eşin birlikte yattığını gösteriyor. Şuan iskeletler üzerinde çalışmalar sürüyor" dedi.Jopua, çıkan eşya ve hazinenin paha biçilemez olduğunu söyleyerek, "Bir yurttaşımızın hazineyi bize teslim etmesi bizi çok mutlu etti. Kendisine teşekkür ediyoruz. Mezarlıktan çıkan hazine Abhazya Devlet Müzesinde sergilenerek ziyaretçilere sergilenecek. Bunun için şuan müze çalışanları olarak hazırlık içerisindeyiz. Sürdürdüğümüz araştırmaların nihai sonuçlarını da kamuoyu ile paylaşacağız" diye konuştu.Hazineyi bulan köylünün ödüllendirileceği tahmin ediliyor.