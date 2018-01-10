Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

SON DAKİKA

Abidal'den Messi'ye tepki

Barcelona'da oynadığı dönemde Karaciğer kanserine yakalanan Eric Abidal, o dönem Messi'nin kendisine verdiği tepkinin üzdüğünü söyledi

Abidal'den Messi'ye tepki
Takıma maçtan önce durumunun iyi olduğunu belirtmek için video attığını belirten Abidal, 'Çok zayıf göründüğüm bazı videolar vardı.

Oyunculara maç öncesinde moral vermek için bir video gönderdim. Messi bana ne söyledi biliyor musunuz? 'Bir daha bize böyle videolar gönderme, bize zarar veriyor' dedi. Ben böyle düşünmemiştim, iyi göründüğümü ve böylece onlara cesaret vereceğimi düşündüm. Ancak onlar beni bir ceset gibi gördüklerini söylediler.' ifadelerini kullandı.


'ÇOCUK GİBİ AĞLADIM'


Thierry Henry beni hastaneye görmeye geldiğinde çocuk gibi ağladım. Çünkü beni böyle görmesini istemiyordum ama beni görmeye gelmesine sevindim.



Barcelona'da 193 maça çıkan Eric Abidal, biri Bernabeu'da olmak üzere 2 gol attı, 2 Avrupa Kupası, 4 lig şampiyonluğu ve 2 Kral Kupası zaferi yaşadı.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Galatasaray, Kwadwo Asamoah için masada!

Galatasaray, Kwadwo Asamoah için masada!
Bursaspor Antalya kampının son hazırlık maçında Kukesi'ye yenildi

Bursaspor Antalya kampının son hazırlık maçında Kukesi'ye yenildi
TSYD Semineri sona erdi

TSYD Semineri sona erdi

Dursun Özbek: 'Seçimin Galatasaray’a hayırlı olmasını diliyorum'

Dursun Özbek: 'Seçimin Galatasaray’a hayırlı olmasını diliyorum'
Dursun Özbek’ten ‘Paşa gönlün’ tepkisi

Dursun Özbek’ten ‘Paşa gönlün’ tepkisi
Evkur Yeni Malatyaspor'da transferi sıkıntısı

Evkur Yeni Malatyaspor'da transferi sıkıntısı
Kayserispor taraftarından örnek davranış

Kayserispor taraftarından örnek davranış
Mustafa Cengiz: 'Mayıs'ta şampiyon olsak bile seçime gideceğim'

Mustafa Cengiz: 'Mayıs'ta şampiyon olsak bile seçime gideceğim'
Beşiktaş'ın eski hocası Slaven Bilic'i istemediler

Beşiktaş'ın eski hocası Slaven Bilic'i istemediler
Jelena Karleusa'nın çıplak paylaşımı sosyal medyayı salladı

Jelena Karleusa'nın çıplak paylaşımı sosyal medyayı salladı
Beşiktaş’ta sürpriz forvet gündemi: Kevin Gameiro ve Richmond Boakye

Beşiktaş’ta sürpriz forvet gündemi: Kevin Gameiro ve Richmond Boakye