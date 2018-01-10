Abidal'den Messi'ye tepki

Takıma maçtan önce durumunun iyi olduğunu belirtmek için video attığını belirten Abidal
, 'Çok zayıf göründüğüm bazı videolar vardı.
Oyunculara maç öncesinde moral vermek için bir video gönderdim. Messi
bana ne söyledi biliyor musunuz? 'Bir daha bize böyle videolar gönderme, bize zarar veriyor' dedi. Ben böyle düşünmemiştim, iyi göründüğümü ve böylece onlara cesaret vereceğimi düşündüm. Ancak onlar beni bir ceset gibi gördüklerini söylediler.' ifadelerini kullandı.
Thierry Henry
'ÇOCUK GİBİ AĞLADIM'
beni hastaneye görmeye geldiğinde çocuk gibi ağladım. Çünkü beni böyle görmesini istemiyordum ama beni görmeye gelmesine sevindim.
Barcelona'da 193 maça çıkan Eric Abidal, biri Bernabeu'da olmak üzere 2 gol attı, 2 Avrupa Kupası, 4 lig şampiyonluğu ve 2 Kral Kupası zaferi yaşadı.
Haber Merkezi