Abidal'den Messi'ye tepki



'ÇOCUK GİBİ AĞLADIM'

Haber Merkezi

Takıma maçtan önce durumunun iyi olduğunu belirtmek için video attığını belirten, 'Çok zayıf göründüğüm bazı videolar vardı.Oyunculara maç öncesinde moral vermek için bir video gönderdim.bana ne söyledi biliyor musunuz? 'Bir daha bize böyle videolar gönderme, bize zarar veriyor' dedi. Ben böyle düşünmemiştim, iyi göründüğümü ve böylece onlara cesaret vereceğimi düşündüm. Ancak onlar beni bir ceset gibi gördüklerini söylediler.' ifadelerini kullandı.beni hastaneye görmeye geldiğinde çocuk gibi ağladım. Çünkü beni böyle görmesini istemiyordum ama beni görmeye gelmesine sevindim.Barcelona'da 193 maça çıkan Eric Abidal, biri Bernabeu'da olmak üzere 2 gol attı, 2 Avrupa Kupası, 4 lig şampiyonluğu ve 2 Kral Kupası zaferi yaşadı.