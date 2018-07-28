Aboubakar, Beşiktaş için izin istedi

Beşiktaş'ın eski yıldızları, siyah-beyazlı formayla geçirdiği günleri bir türlü unutamıyor. Kartal'ın eski golcülerinden Vincent Aboubakar da tekrar Beşiktaş'a dönmek için her türlü fedakarlığı yapıyor.

YÖNETİMDEN İZİN İSTEDİ

Kartal'ın transfer listesinin ilk sırasında yer alan 26 yaşındaki futbolcu, kendisi için 50 milyon euro bonservis bedeli belirleyen Porto yönetiminden gitmek için izin istedi.

SATIN ALMA OPSİYONU

Diğer yandan Beşiktaş'ta Umut Nayır transferinin ardından ileri uçtaki oyuncu sayısı 6'ya yükselse de Teknik Direktör Şenol Güneş'in takıma sınıf atlatacak bir golcü istediği biliniyor.

Bu doğrultuda Alvaro Negredo ve Vagner Love'ın satılması beklenirken, Güneş'in Aboubakar'ın gelmesi durumunda Larin'in de kiralanmasına izin vereceği belirtiliyor.

Vida ve Quaresma'nın satılmasıyla kasaya ciddi bir gelir koymaya hazırlanan Kartal'ın transfer sezonunun sonunda Aboubakar için yeniden devreye girmesi ve oyuncuyu zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralaması planlanıyor.

TRT Spor