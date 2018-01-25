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Aç kalan tilki Karayolları 126. Şube şefliğinin binasına girdi

Ardahan’da aç kalan tilki yerleşim yerine inerek Karayolları 126. Şube şefliğinin danışmanlık binasına misafir oldu

Aç kalan tilki Karayolları 126. Şube şefliğinin binasına girdi
Ardahan’da yoğun kar yağışı nedeniyle doğada yiyecek bulmakta güçlük çeken tilkiler, gündüz vakti kent merkezine indi. Ardahan’da kar kalınlığının yer yer 1,5 metreyi bulması, yaban hayvanların aç kalmasına neden oldu.

YİYECEK BULMAK İÇİN YERLEŞİM YERLERİNE İNİYORLAR


Kar yağışının ardından beyaza bürünen bölgede aç kalan tilkiler, yiyecek bulmak için yerleşim birimlerine kadar inmeye başladı.

Karayolları 126. Şube şefliğine sığınan tilki danışmanlık binasında nöbet tutan Talip Karataş tarafından beslenmesinin ardından yaşam alanına geri döndü.

KARNINI DOYURUP DOĞAYA GERİ DÖNDÜ


Karataş yaptığı açıklamada; "Ardahan karayollarında gece nöbeti tutuyordum, saat 18:00 sularında nöbet tuttuğum esnada binaya bir tilki girdiğini fark ettim. İlk başlarda tilki beni görünce korku ile sağa sola kaçıştı ve daha sonra kendisine yemek vererek sakinleşmesini sağladım. Karnını doyurduktan sonra danışman binasından çıkarak doğaya geri döndü." şeklinde konuştu.


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