Aç kalan tilki Karayolları 126. Şube şefliğinin binasına girdi

YİYECEK BULMAK İÇİN YERLEŞİM YERLERİNE İNİYORLAR

KARNINI DOYURUP DOĞAYA GERİ DÖNDÜ

Mine Bozkurt

’da yoğun kar yağışı nedeniyle doğada yiyecek bulmakta güçlük çeken tilkiler, gündüz vakti kent merkezine indi. Ardahan’da kar kalınlığının yer yer 1,5 metreyi bulması, yaban hayvanların aç kalmasına neden oldu.Kar yağışının ardından beyaza bürünen bölgede aç kalan tilkiler, yiyecek bulmak için yerleşim birimlerine kadar inmeye başladı.şefliğine sığınan tilki danışmanlık binasında nöbet tutan Talip Karataş tarafından beslenmesinin ardından yaşam alanına geri döndü.Karataş yaptığı açıklamada; "Ardahan karayollarında gece nöbeti tutuyordum, saat 18:00 sularında nöbet tuttuğum esnada binaya bir tilki girdiğini fark ettim. İlk başlarda tilki beni görünce korku ile sağa sola kaçıştı ve daha sonra kendisine yemek vererek sakinleşmesini sağladım. Karnını doyurduktan sonra danışman binasından çıkarak doğaya geri döndü." şeklinde konuştu.