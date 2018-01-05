SON DAKİKA

Aç kurtlar, annesinin gözü önünde 7 aylık kangalı parçalayıp yedi

Ardahan’da yiyecek bulmak için köye inen kurt sürüsü 7 aylık kangal köpeğini parçalayarak yedi. Gözleri önünde yavrusu parçalanan anne, kurtlar yavruyu yerken sürekli havladı; o anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı

05 Ocak 2018, Cuma 11:43
Aç kurtlar, annesinin gözü önünde 7 aylık kangalı parçalayıp yedi
Aç kalan kurt sürüsü, Ardahan merkeze bağlı Akyaka köyüne indi ve bir çiftlik önünde bulunan iki kangal köpeğinden birisini parçaladı.

Çiftliğin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan görüntülerde, çiftlik önünde bulunan anne ve yavru kangal köpeklerin yanına önce bir kurt geliyor. Kangal köpekleri açık alana çıkınca kurt sürüsü köpeklere saldırıyor.

Anne köpek kendini kurtarırken 7 aylık kangal, kurtların saldırısıyla yere düşürerek telef oluyor.

9 kurdun kangal köpeğini telef etmesi güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. 





 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Zonguldak Ereğli'de zincirleme trafik kazası: 19 yaralı

Zonguldak Ereğli'de zincirleme trafik kazası: 19 yaralı
Güngören'de baba dehşeti! Çocuğunun boynuna bıçak dayadı

Güngören'de baba dehşeti! Çocuğunun boynuna bıçak dayadı
20 kilometre asit sızdıran tankerin lastikleri yandı, yolda facia yaşandı

20 kilometre asit sızdıran tankerin lastikleri yandı, yolda facia yaşandı
Diyarbakır'da “Doktorlar fasulye tanesini göremedi, çocuk öldü” iddiası

Diyarbakır'da “Doktorlar fasulye tanesini göremedi, çocuk öldü” iddiası
Üsküdar'daki cinayetin ayrıntıları ortaya çıktı

Üsküdar'daki cinayetin ayrıntıları ortaya çıktı
Avcılar'da kaza: Araçta sıkışan sürücü ağır yaralandı

Avcılar'da kaza: Araçta sıkışan sürücü ağır yaralandı
Antalya'da trafik kazası: Ölen kişinin yakınları otobüsü taşladı

Antalya'da trafik kazası: Ölen kişinin yakınları otobüsü taşladı
Organlarını bağışlayan doktor, 3 kişiye hayat olacak

Organlarını bağışlayan doktor, 3 kişiye hayat olacak
İstanbul’da silahlı saldırı: 1’i ağır 2 yaralı

İstanbul’da silahlı saldırı: 1’i ağır 2 yaralı
Sürücüyü yaralayıp kaçtı, düşürdüğü lahmacun poşetinden yakalandı

Sürücüyü yaralayıp kaçtı, düşürdüğü lahmacun poşetinden yakalandı
Karaman'da yoldan geçen kadın kızının kaza yaptığını gördü

Karaman'da yoldan geçen kadın kızının kaza yaptığını gördü