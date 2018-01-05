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Acemi erlerden yemin töreninde harmandalı performansı

Manisa 1. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığında temel eğitimlerini tamamlayan acemi erlerin yemin töreninde sergilediği harmandalı oyunu izleyenler tarafından büyük alkış aldı
 

Acemi erlerden yemin töreninde harmandalı performansı
Manisa 1. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı'nda temel eğitimlerini tamamlayan uzun dönem ve 369’uncu kısa dönem toplam 3 bin 147 acemi er yemin etti. Askerlerin yemin törenlerinde yalnız bırakmayan aileleri ellerindeki Türk bayraklarıyla çocuklarına ve eşlerine destek oldu.

Erler için düzenlenen törende eğitimlerde başarılı olan 10 askere ve askerliğini Manisa’da yapmış baba ve dedelere çocuklarıyla birlikte ödül verildi.

Yemin töreninde konuşan Manisa Tugay Komutanı Albay Güven Dere, "Vatan borcu kabul ederek kutsal saydıkları hizmetleri yapmak üzere güzel yurdumuzun dört bir yanından gelerek birliğimize katılan evlatlarımızın yemin etme törenini büyük bir gururla gerçekleştirdik. Biraz önce huzurlarınızda ve şanlı Türk Sancağı gölgesinde içilen bi anda kutsal vatan toprağı uğruna verilen tüm şehitlerimizin de şahitlik ettiklerine inanıyoruz" dedi.
 

ERLERDEN NEFES KESEN HARMANDALI PERFORMANSI

  
Manisa 1. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığında düzenlenen yemin töreninde kışlada ilk kez harmandalı oynandı. Yemin eden acemi erlerden oluşan 8 kişilik ekip sergiledikleri harmandalı performansı, izleyenler tarafından büyük beğeni topladı.

AİLELER GÖZ YAŞLARINI TUTAMADI


Harmandalının ardından marşlar eşliğinde askerler geçiş töreni yaptı. Aileler çocuklarını görebilmek için birbirleriyle yarıştı. Geçiş töreninin ardından yemin eden askerler ve aileleri birbirlerine kavuştu. Bu anlarda göz yaşlarını tutamayan anne-babalar çocuklarıyla kucaklaştı.



Bazı aileler askerlerle özçekim yaparken, bazıları da askerleri havaya attı.
 
Yemin törenine Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Tugay Komutanı Albay Güven Dere, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Güzgülü ve asker aileleri katıldı.
 


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