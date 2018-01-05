Acemi erlerden yemin töreninde harmandalı performansı

ERLERDEN NEFES KESEN HARMANDALI PERFORMANSI

AİLELER GÖZ YAŞLARINI TUTAMADI

Mine Bozkurt

nda temel eğitimlerini tamamlayan uzun dönem ve 369’uncu kısa dönem toplam 3 bin 147 acemi er yemin etti. Askerlerin yemin törenlerinde yalnız bırakmayan aileleri ellerindeki Türk bayraklarıyla çocuklarına ve eşlerine destek oldu.Erler için düzenlenen törende eğitimlerde başarılı olan 10 askere ve askerliğini Manisa’da yapmış baba ve dedelere çocuklarıyla birlikte ödül verildi.Yemin töreninde konuşan, "Vatan borcu kabul ederek kutsal saydıkları hizmetleri yapmak üzere güzel yurdumuzun dört bir yanından gelerek birliğimize katılan evlatlarımızın yemin etme törenini büyük bir gururla gerçekleştirdik. Biraz önce huzurlarınızda ve şanlı Türk Sancağı gölgesinde içilen bi anda kutsal vatan toprağı uğruna verilen tüm şehitlerimizin de şahitlik ettiklerine inanıyoruz" dedi.Manisa 1. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığında düzenlenen yemin töreninde kışlada ilk kezoynandı. Yemin eden acemi erlerden oluşan 8 kişilik ekip sergiledikleri harmandalı performansı, izleyenler tarafından büyük beğeni topladı.Harmandalının ardından marşlar eşliğinde askerler geçiş töreni yaptı. Aileler çocuklarını görebilmek için birbirleriyle yarıştı. Geçiş töreninin ardından yemin eden askerler ve aileleri birbirlerine kavuştu. Bu anlarda göz yaşlarını tutamayan anne-babalar çocuklarıyla kucaklaştı.Bazı aileler askerlerle özçekim yaparken, bazıları da askerleri havaya attı.Yemin törenine Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Tugay Komutanı Albay Güven Dere, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Güzgülü ve asker aileleri katıldı.