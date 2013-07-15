'Acentacılar sektöre sahip çıksın kongreye gelip oy kullansınlar'

Gençlerin demokratik taleplerini desteklediğinizi, buna saygı duyduğunuzu söylediniz. Bu durumu, mesela İstanbul’a uygulanan yanlış projeleri, turizm için bir tehlike olarak görüyormusunuz?

Genç bir nüfusa sahip olan ülkemizde, çevreyle ilgili mücadele veren gençlerimizin demokratik eylem haklarını doğal karşılıyorum. Ancak eylemleri sırasınca çevreye zarar vermemeleri konusunda özen göstermelerini bekliyorum. Ülkemizde turizm sektöründe uygulanan yanlış projeler için birliğimiz daima gerekli kurum ve kuruluşlara uyarıda bulunmaktadır ve bulunmaya da devam edecektir.

Tema’da görev yaptığınızı biliyoruz. Türkiye’deki çevrecilik anlayışını nasıl değerlendirirsiniz?

Turizmin gelişmesi için en önemli unsurlardan biri de çevredir. Bir turizm yöresinin tarihi ve doğal güzellikleri, turistleri o turizm yöresine çekmektedir. Çünkü bir ülkeye gelen turist o ülkenin çevre temizliğini de dikkate almaktadır. Dolayısıyla çevrenin temiz tutulması ülkeye gelen turist sayısını olumlu yönde etkilemektedir. Özellikle ülkemizde sürdürülebilir bir turizm için, çevrenin korunması, çevrenin geliştirilmesi ve turizm işletmelerinin çevreye tahribat vermeden olumlu katkılar sağlaması gerekmektedir. Bunun içinde kurumumuz üzerine düşen görev ve sorumluluğu yerine getirmektedir.

Otelciler için, fırsatçılık yapmasınlar dediniz. Bunu da seyahat acentaları ile kıyaslayarak örneklendirdiniz. Acentaların en belirgin sıkıntıları nelerdir?

Türkiye’nin lokomotif sektörlerinden olan turizmin bugünlerdeki en önemli sorunu finansman kaynaklarına kolay erişememesi ve erişenlerinde yüksek maliyetlerle karşılaşmalarıdır. Ayrıca sektör üzerindeki finansman harici maliyet baskısı da turizmcileri zorlamaktadır. Bir başka sorun ise özellikle Anadolu’daki pekçok il ve ilçemizde mevcut turizm potansiyelinin harekete geçirilememesidir.

Bunun için de, orta ve uzun vadede alt ve üst yapı eksikliklerinin giderilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Düşük faizli ve uzun vadeli kredilerin verilmesi, kredinin işletmelerin faaliyet döngüleri dikkate alınarak yapılandırılması, girdi maliyetlerindeki devlet payının azaltılması, yöresel teşvik uygulamaları bahse konu sorunların çözümüne katkı sağlayacaktır.

Bu sene sonunda TÜRSAB seçimleri var. Tabanınız sizi yine seçmek istiyor. Onlara ne söyleyeceksiniz?

Ben diyorum ki, sektörün her zaman ki gibi meselelerine sahip çıkması gerektiğine inanıyorum. Ve tüm meslektaşlarımın TÜRSAB’ın kongresine gelip, oylarını kullanmalarını diliyorum.





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