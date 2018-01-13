İş Dünyası Otomobil Perakende Günleri Sigorta Bilim & Teknoloji Emlak Para Durumu Yerel Zincirler Buluşuyor

SON DAKİKA

Acer Predator Orion 9000 ön inceleme

Acer Predator Orion 9000 serisi masaüstü oyun bilgisayarı sorunsuz bir performans ve çarpıcı görselleri ile birinci sınıf oyun deneyimini yeniden tamamlıyor

Acer Predator Orion 9000 ön inceleme
Acer Predator Orion 9000 Serisi: Görebildiğiniz Güç.  Düşmanların gözünü korkutmak ve oyun oynama ilhamı vermek için tasarlanan Predator Orion 9000 serisinin komut estetiği; ön çerçevenin yanları boyunca uzanan özelleştirilebilir RGB aydınlatması ile uzay mekiği benzeri siyah-gümüş renkli bir dış kaplamaya sahip.

Devasa bir yan pencere paneli açıklığın boyutuna rağmen elektromanyetik karışma (EMI) seviyelerini kontrol altında tutan dikkat çekici ölçüde çarpıcı ve güçlü iç tasarımı sergiliyor.

Özelleştirilebilir RGB aydınlatmasına sahip opsiyonel fanlar daha göz alıcı bir görünüm için sanal bir ışık gösterisi yaratıyor.

İki tutamak ve karbonfiber kalıpla kaplanmış tekerleklerle donatılan yeni donanım, bir yerden başka bir yere kolayca taşınabilir. Aletsiz açılabilen yan paneller komponent yükseltmelerini kolaylaştırıyor ve basılarak açılan üst kısım kullanıcılara fanları değiştirmek için hızlı bir yol sunuyor.

Önden erişilebilen kulaklık yuvası ve kablo yönetimi oyun alanının düzenli kalmasını sağlıyor.

Sıvı Soğutma ve IceTunnel 2.0 Cihazın İçini Serin Tutuyor


Predator Orion 9000 serisi oyunun harareti arttıkça sıcaklığı düşürmek için sıvı soğutma ve Acer’ın IceTunnel 2.0 özelliklerine sahip. IceTunnel 2.0 sıcaklığı dışarı atmak için sistemi her biri ayrı hava akımı tünellerine sahip termal alanlara akıllıca ayıran, gelişmiş bir hava akımı yönetimi çözümüne sahip.

Öndeki ve üstteki kocaman metal ızgara panelleri daha fazla soğuk havanın içeri girmesini ve yükselen sıcak havanın sıvı soğutmalı CPU’dan dışarı çıkmasına izin verirken; önde, üstte ve arkada beş adede kadar 120 mm’lik fanlar kasa boyunca havayı soğutuyor. Hava akımının bir kısmı ise depolama cihazlarını soğutmak için anakart tepsisinin arkasına yönlendiriliyor.

Grafik kartları sıcaklığı arkadan dışarı atmak için üfleyici tip fanlar barındırırken, PSU sıcaklık karışmasını önlemek için bağımsız.

Oyun ve İçerik Oluşturma İçin Olağanüstü Bir Platform


AMD’nin en yeni Radeon RX Vega grafiklerini bir masaüstü oyun bilgisayarına getiren ilk ana orijinal ekipman üreticilerinden biri olan Acer; fotogerçekçiye yakın görseller sunmak için 4’e kadar Radeon RX Vega kartını destekleyerek çıtayı yükseltmiş.

Oyuncuların aynı zamanda SLI’da sanal gerçekliği kolayca destekleyebilen iki NVIDIA GeForce GTX 1080Ti kart seçenekleri mevcut.

Acer Predator Orion 9000 olağanüstü performans sunarken bilgi işlem yoğunluklu görevlerin kolayca yapılabilmesine izin veren ileri teknoloji; Intel Core i9 Extreme Edition 18 çekirdekli işlemcilere ve 128 GB dört kanallı DDR4 belleğe kadar donanım sunuyor.

Kusursuz bağlanabilirlik özellikleri arasında iki USB 3.1 Gen 2 bağlantı noktası (bir C Tipi ve bir A tipi); sekiz USB 3.1 Gen 1 bağlantı noktası (bir C Tipi ve yedi A tipi) ve iki USB 2.0 bağlantı noktası (Type-A) bulunuyor.

Predator Orion 9000 serisi hızı; gücü ve bilgisayarın kapasitesini arttırmak için toplam üç M.2 yuvasını ve video kartları için büyük ölçüde genişletme sağlamak amacıyla dört PCIe x16 yuvasını destekliyor.

İnceleme videosunu izlemek için buraya tıklayınız
 
Honor 7X’e yakından bakıyoruz

Honor 7X’e yakından bakıyoruz
Oyunculara yönelik yüksek performanslı kulaklık

Oyunculara yönelik yüksek performanslı kulaklık
Cep kabusuna son

Cep kabusuna son
Bilim insanları Mars yüzeyinde buzul tabakalar buldu

Bilim insanları Mars yüzeyinde buzul tabakalar buldu
iPhone SE2 kablosuz şarj özelliği ile gelecek

iPhone SE2 kablosuz şarj özelliği ile gelecek
Konsol ve PC oyunlarınız cebinize geliyor

Konsol ve PC oyunlarınız cebinize geliyor
Total War Three Kingdoms duyuruldu!

Total War Three Kingdoms duyuruldu!
Samsung sevilen uygulamanın fişini çekiyor

Samsung sevilen uygulamanın fişini çekiyor
Alcatel 3C fiyatı ve tasarımıyla dikkat çekiyor

Alcatel 3C fiyatı ve tasarımıyla dikkat çekiyor
3D yüz tarayıcı birkaç Android modelinde bulunacak ​

3D yüz tarayıcı birkaç Android modelinde bulunacak ​
LG 4K UHD HU80K projektör ön inceleme

LG 4K UHD HU80K projektör ön inceleme