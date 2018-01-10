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Acer Swift 7: Dünyanın en ince dizüstü sistemi

Dünyanın en ince dizüstü sistemi olan Acer Swift 7 , yalnızca 9.98 mm yüksekliği ve 1.1 kg ağırlığıyla son derece taşınabilir olduğu kadar ve 9 saate kadar pil çalışma süresi ile de oldukça dayanıklı

Acer Swift 7: Dünyanın en ince dizüstü sistemi
Swift 7 yalnızca 1.1 kg ağırlığı ve 9.98 mm kalınlığıyla dünyanın 1 cm’den ince olan ilk dizüstü bilgisayarı. Siyah ve altın rengi tonlarındaki tasarımı dayanıklı, tümüyle alüminyum tek parça gövdesine zarafet katarken; güçlü Corning  Gorilla Glass mikro çerçeveli 13.3 inç Full HD IPS  ekranına üstün bir çizilme direnci sağlar. 9 saate  kadar pil ömrüyle hareket halinde olanlar için mükemmel bir yol arkadaşı.

Küçük ve hızlı olan bu cihaz, 7. Nesil Intel Core i5 işlemci, hızlı 256GB SSD ve 8GB’a kadar bellek ile üstün bir performans sunuyor.  En son kablosuz teknolojisi (MU-MIMO ile 2×2 802.11ac) güvenilir ve üç kata kadar daha hızlı bağlantılar sağlarken; hızlı veri aktarımı, harici bir ekrana bağlanma ve bilgisayarın şarj edilmesi için iki USB 3.1 Type-C bağlantı noktası eklendi.

Mutlaka bulunması gereken diğer özellikler arasında USB 3.1 Type-C bağlantı noktası ve Yüksek Dinamik Aralıklı görüntüleme özelliğine sahip bir HD web kamerası yer alıyor. Opsiyonel arkadan aydınlatmalı klavye 72mm’lik geniş bir touchpad ile ekranda gezinme ve hareket için fazlasıyla yer sunuyor.

Dahili bir parmak izi tarayıcısı avuç dayanağının sağ üst köşesinde yer alıyor ve gelişmiş güvenlik için Windows Hello ile bağlantılı olarak çalışıyor. Parmak izinin taranmasından masaüstüne erişilmesi arasında bir saniyeden az bir süre geçiyor. Aynı zamanda belirli kişileri tanıyarak onaylanan kişilerin hareketleriyle bağlantı kuruyor.
 

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