Acı haberler arka arkaya geldi... 8 şehidimiz var

HAİNLER TANKSAVARLARLA ATEŞ AÇTI

YARALI ASKER ŞEHİT DÜŞTÜ

ÖLDÜRÜLEN TERÖRİST SAYISI 899 OLDU

Kilis Süngütepe'deki sınır karakoluna saldırı

TSK'NIN AÇIKLAMASI

Genelkurmay Başkanlığınca Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, Afrin'in kuzeydoğusundaki Şeyh Horoz bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütleri mensuplarınca gerçekleştirilen saldırı sonucu isabet alan tankta bulunan 5 askerin şehit olduğu bildirildi.



Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, şunlar kaydedildi:



"Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, bugün Afrin kuzeydoğusu Şeyh Horoz bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütleri mensuplarınca gerçekleştirilen saldırı neticesinde isabet alan tankta bulunan beş kahraman silah arkadaşımız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz."



Mine Bozkurt

Zeytin Dalı Harekatı'nın 15. gününde acı haberler arka arkaya geldi. Afrin'in kuzeydoğusundaki Şeyh Horoz bölgesinde terör örgütleri mensuplarınca gerçekleştirilen saldırı sonucu isabet alan tankta bulunan 5 askerimiz şehit oldu.Ayrıca bugün Afrin'de yaşanan çatışmada da bir askerimiz şehit oldu.Kilis Süngütepe'deki eski adı Saatli Hudut Karakolu olan İlhami Hardal Piyade Hudut Karakolu’na teröristlerce tanksavarla saldırı gerçekleştirildi. Bu saldırıda da maalesef 1 askerimiz şehit oldu.Çukurca'nın Güven Dağı'ndaki askeri üs bölgesine 1 Şubat'ta sınırın Irak tarafından PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda yaralanan 5 askerden Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Osman Akagündüz, tedavi gördüğü Hakkari Devlet Hastanesinde şehit oldu..TSK, harekâtın başlangıcından itibaren en az 899 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı.