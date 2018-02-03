Acı haberler arka arkaya geldi... 9 şehidimiz var



HAİNLER TANKSAVARLA SALDIRDI

YARALI ASKER ŞEHİT DÜŞTÜ

ÖLDÜRÜLEN TERÖRİST SAYISI 899 OLDU

Kilis Süngütepe'deki sınır karakoluna saldırı

TSK'NIN AÇIKLAMASI

Genelkurmay Başkanlığınca Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, Afrin'in kuzeydoğusundaki Şeyh Horoz bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütleri mensuplarınca gerçekleştirilen saldırı sonucu isabet alan tankta bulunan 5 askerin şehit olduğu bildirildi.



Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, şunlar kaydedildi:



"Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, bugün Afrin kuzeydoğusu Şeyh Horoz bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütleri mensuplarınca gerçekleştirilen saldırı neticesinde isabet alan tankta bulunan beş kahraman silah arkadaşımız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz."



Mine Bozkurt

Zeytin Dalı Harekatı'nın 15. gününde acı haberler arka arkaya geldi.Afrin kuzeydoğusubölgesinde harekâta katılan bir tanka PKK/KCK/PYD-YPG ve IŞİD terör örgütü mensuplarınca saldırı düzenlendi. Saldırıda 5 askerimiz şehit düştü.Afrin’de Zeytin Dalı Harekatına katılan askerlerin PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü unsurları ile girilen çatışmada, Süngütepe Hudut Bölüğüne bağlı İlhami Hardal Piyade Hudut Karakolu’na tanksavar atışı ile yapılan saldırıda 3 asker şehit oldu.Çukurca'nın Güven Dağı'ndaki askeri üs bölgesine 1 Şubat'ta sınırın Irak tarafından PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda yaralanan 5 askerden Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Osman Akagündüz, tedavi gördüğü Hakkari Devlet Hastanesinde şehit oldu..TSK, harekâtın başlangıcından itibaren en az 899 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı.