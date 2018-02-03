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Acı haberler arka arkaya geldi... 9 şehidimiz var

Türkiye bugün arka arkaya gelen şehit haberleriyle yıkıldı. Süngütepe Hudut Bölüğüne bağlı İlhami Hardal Piyade Hudut Karakolu’na tanksavar atışı ile yapılan saldırıda 3 asker şehit oldu. Şeyh Horoz bölgesinde harekâta katılan bir tanka terör örgütü mensuplarınca saldırı düzenlendi. Bu saldırıda 5 askerimiz şehit oldu. Öte yandan Hakkari Güven Dağı’nda 1 Şubat'ta çıkan çatışmada ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Osman Akagündüz bugün şehit oldu

04 Şubat 2018, Pazar 00:29
Acı haberler arka arkaya geldi... 9 şehidimiz var
Zeytin Dalı Harekatı'nın 15. gününde acı haberler arka arkaya geldi.

Afrin kuzeydoğusu Şeyh Horoz bölgesinde harekâta katılan bir tanka PKK/KCK/PYD-YPG ve IŞİD terör örgütü mensuplarınca saldırı düzenlendi. Saldırıda 5 askerimiz şehit düştü.


HAİNLER TANKSAVARLA SALDIRDI


Afrin’de Zeytin Dalı Harekatına katılan askerlerin PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü unsurları ile girilen çatışmada, Süngütepe Hudut Bölüğüne bağlı İlhami Hardal Piyade Hudut Karakolu’na tanksavar atışı ile yapılan saldırıda 3 asker şehit oldu.
 

YARALI ASKER ŞEHİT DÜŞTÜ


Çukurca'nın Güven Dağı'ndaki askeri üs bölgesine 1 Şubat'ta sınırın Irak tarafından PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda yaralanan 5 askerden Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Osman Akagündüz, tedavi gördüğü Hakkari Devlet Hastanesinde şehit oldu..
 

ÖLDÜRÜLEN TERÖRİST SAYISI 899 OLDU

TSK, harekâtın başlangıcından itibaren en az 899 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Kilis Süngütepe'deki sınır karakoluna saldırıKilis Süngütepe'deki sınır karakoluna saldırı

 

TSK'NIN AÇIKLAMASI


Genelkurmay Başkanlığınca Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, Afrin'in kuzeydoğusundaki Şeyh Horoz bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütleri mensuplarınca gerçekleştirilen saldırı sonucu isabet alan tankta bulunan 5 askerin şehit olduğu bildirildi.  

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, şunlar kaydedildi:

"Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, bugün Afrin kuzeydoğusu Şeyh Horoz bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütleri mensuplarınca gerçekleştirilen saldırı neticesinde isabet alan tankta bulunan beş kahraman silah arkadaşımız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.
Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz."
 


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