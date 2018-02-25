15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

Açığa alınan 19 yıllık öğretmen konuştu

Antalya Kumluca'da sebze üretimiyle ilgili olumsuz haberlere tepki amacıyla ironi yaptığı video hazırlayıp, sosyal medyada paylaşan 19 yıllık edebiyat öğretmeni ve sera üreticisi Muhsin Kavalcı hakkında soruşturma açıldı. Kaymakamlık kararıyla açığa alınan Kavalcı, "Bunu ironi olarak yaptım. Olumsuz haberlere karşı dikkat çekmek amacıyla yaptım" dedi
 

25 Şubat 2018, Pazar 13:01
Açığa alınan 19 yıllık öğretmen konuştu
Kumluca’ya bağlı Mavikent Mahallesi’ndeki Ayşe Mustafa Acarbulut Anadolu Lisesi’nde edebiyat öğretmeni olarak görev yapan ve ailesine ait arazilerde seracılık yapan Muhsin Kavalcı, bazı televizyon kanallarında serada üretilen sebzelerde zirai ilaç kalıntısı ve hormon kullanıldığı yönündeki haberlere tepki amacıyla video hazırladı.



Bir sivri biber üretiminin yapıldığı sera içinde video çeken Muhsin Kavalcı, ’gerçekte kullanılmadığı halde’ ironi yapmak amacıyla biberlerin ’kezzap’, ’asit’, ’karbonmonoksit gazı’ ve ’kanser, frengi ve AIDS’li hastalardan alınmış kan dokularıyla laboratuvar ortamında üretilen zararlı böcekler’ yardımıyla yetiştirilip 1 günde toplanacak hale getirilebildiğinden bahsetti.
 

ESKİ MANKEN BEKLERİZ PAYLAŞTI


Muhsin Kavalcı daha sonra hazırladığı bu videoyu sosyal medyadaki hesabından paylaştı. Kısa sürede yüzlerce kişinin izlediği Kavalcı’nın videosu olumlu ve olumsuz tepkiler aldı. Eski manken Doğa Bekleriz de sosyal medya hesabından Kavalcı’nın videolarını paylaştı. Bekleriz’in binlerce takipçisi Kavalcı’ya tepki gösterdi.
 

’ÇOĞUNLUK İRONİ OLDUĞUNU ANLADI’


Muhsin Kavalcı eleştiriler üzerine yeni bir video daha yayınladı. Kavalcı bunda ise "Basında sebzelerimizle ilgili sürekli karalama haberleri çıkıyor. Bunlara tepki için video çekmiştim. O videomda ’Biz ürünlerimizi kezzapla, cıvayla, karbonmonoksit gazıyla yetiştiriyoruz’ demiştim. Milyonlarca insan tarafından izlendi. Çoğunluk ironi olduğunu anladı ama videoda anlatılanların gerçek olduğunu düşünen insanların sayısı da çok fazlaydı. Doğa (Bekleriz) Hanım da Instagram hesabından bu videolarımla ilgili paylaşımlar yaptı. Kendisiyle görüştük ve onların ironi olduğunu, sırf tepki amacıyla o videolarımı kendisine ilettiğim zaman anlayışla karşıladı. Bu yanlışı düzeltebileceğimizi söyledi. Doğa Hanım ve onun takipçilerine şunu söylüyorum; Kumluca sebzesini siz güvenle tüketebilirsiniz. Ürünlerimizin hiçbirinde kimyasal yok. Biz biyolojik mücadele yapıyoruz" ifadelerini kullandı.
 

’İNSANLAR NASIL İNANIR’


Yine başka bir videosunda yaptığı ironinin anlaşılamadığını vurgulayan ve duruma tepki gösteren Kavalcı, şu ifadelere yer verdi:

"Videoda ’Biz ürünlerimizi kezzapla yetiştiriyoruz, ürünlerimizi kızartmak için bina dış cephe boyası kullanıyoruz, hidroflorür asitler, nitrik asitler kullanıyoruz, çamaşır suyu, porçöz kullanıyoruz’ gibi ifadeler kullandım. Ancak üzülerek gördüm ki insanlarımız bunu ciddiye aldı ve birçok hakaretlere de maruz kaldık. Ama mesaj yerine ulaştı. Benim anlayamadığım şu; insanlarımız bu bitkinin dış cephe boyasıyla kızarabileceğine nasıl inanır. Kezzap dediğiniz madde yanıcı. Çok tehlikeli bir madde. Bunu bırakın kullanmayı, bitkinin dibine az bir şey dökmüş olsanız kurutur. Kezzapla biberlerin yetişebileceğine bu ülkenin insanları nasıl inanır? 6 yıldır ürünlerimi biyolojik mücadeleyle üretiyorum. Kumluca’da, Antalya’da üretim yapanlar biyolojik mücadele yapıyor. Biz kendi yemediğimiz ürünleri sizlere göndermiyoruz."


AÇIĞA ALINDI


Çektiği videolar nedeniyle Kumluca Ziraat Odası, Muhsin Kavalcı hakkında suç duyurusunda bulundu. Dün savcılıkta ifade veren 19 yıllık öğretmen Muhsin Kavalcı, soruşturma tamamlanana kadar açığa alındı. Muhsin Kavalcı yaşadıklarıyla ilgili konuşmak istemedi. Hakkında dava açıldığını belirten Muhsin Kavalcı, "Bunu bir ironi olarak yaptım. Olumsuz haberlere karşı dikkat çekmek amacıyla yaptım. ’Buna da inanır mısınız?’ dedim" diye konuştu.

Kumluca Kaymakamlığı ise konuyla ilgili açıklama yapmadı.

DHA


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

PYD/PKK’nın eski eş başkanı Salih Müslim yakalandı! Salih Müslim kimdir?

PYD/PKK’nın eski eş başkanı Salih Müslim yakalandı! Salih Müslim kimdir?
Gazi olduğu sırada, duvardaki çerçeveli fotoğrafı düşmüş

Gazi olduğu sırada, duvardaki çerçeveli fotoğrafı düşmüş
PKK'ya Irak'ın Zap bölgesinde ağır darbe

PKK'ya Irak'ın Zap bölgesinde ağır darbe
Meteoroloji'den son dakika açıklaması: İstanbul'a kar geliyor!

Meteoroloji'den son dakika açıklaması: İstanbul'a kar geliyor!

Afrin'de ele geçirilen terör kampındaki çatışma anları böyle görüntülendi

Afrin'de ele geçirilen terör kampındaki çatışma anları böyle görüntülendi
İstanbullular dikkat! Derbi nedeniyle bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbullular dikkat! Derbi nedeniyle bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak
Necmettin Erbakan mezarı başında anıldı

Necmettin Erbakan mezarı başında anıldı
TSK'dan Afrin açıklaması: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2018 oldu

TSK'dan Afrin açıklaması: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2018 oldu
Bolu Dağı’nda kar yağışı etkili oluyor

Bolu Dağı’nda kar yağışı etkili oluyor
İzmir'de yabancı akademisyen ByLock kullanıcısı çıktı

İzmir'de yabancı akademisyen ByLock kullanıcısı çıktı
Teröristbaşı Fetullah Gülen'in kamelyası mutfak oldu

Teröristbaşı Fetullah Gülen'in kamelyası mutfak oldu