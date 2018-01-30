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Açık Üniversite'nin ilk dersi Nabi Avcı'dan... 8 Şubat'ta başlıyor

Kütahya Belediyesi bir ilke imza atarak Türkiye’de bir belediye tarafından açılan ilk “Açık Üniversite” programını başlattı. Ön kayıtları başlayan, Kütahya’da oturan 18 yaş ve üzeri herkesin başvuru yapabileceği üniversiteye kayıtlar 5 Şubat’ta sona erecek

30 Ocak 2018, Salı 16:38
Açık Üniversite'nin ilk dersi Nabi Avcı'dan... 8 Şubat'ta başlıyor
"Açık Üniversite" programı, 8 Şubat’ta eski Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı’nın ilk dersi vereceği açılış programıyla başlayacak.

Türkiye’nin saygın hocaları Hezar Dinari Kültür Merkezi’nde Kütahyalılara 3 ay boyunca aralarında İslam Şehirleri, İslam Düşünce Tarihi, Millilik ve Yerlilik, Sosyolojik Düşünmek, Siyasetnameler, Modernizm, Modern Şiir ve Poetika, Türkiye’nin Yerel Yönetim Yapısı’nın da bulunduğu çok sayıda ders verecek. Ücretsiz verilecek eğitimin sonunda katılımcılara katılım belgesi verilecek.

ÜNİVERSİTE KADROSUNDA KİMLER VAR?

Türkiye’de bir ilki gerçekleştiren Kütahya Belediyesi, ‘Açık Üniversite’ programıyla alanında uzman isimleri Kütahyalılar ile bir araya getirecek. Üniversitenin eğitim kadrosunda Prof. Dr. Ali Şükrü Çoruk, Doç Dr. Süleyman Berk, Ömer Lekesiz, Yrd. Doç. Dr. Murat Kaş, Doç. Dr. Kasım Küçükalp, Zafer Acar, Mehmet Akif Can, Doç. Dr. Bengül Güngörmez, İbrahim Altay, Yusuf Genç. Prof. Dr. Tufan Gündüz, Prof. Dr. Ergün Yıldırım, Doç. Dr. Rüveyda Kızılboğa gibi isimler yer alıyor.

Rol Model Olacak Üniversite ile katılımcılara, İslam Şehirleri, İslam Düşünce Tarihi, Batı Düşünce Tarihi, Modern Şiir ve Poetikalar, İslam İktisadi, Modernizm, Medya-Postmedya ve Enformasyon, Millilik ve Yerlilik, Siyasetname Konuşmaları, Sosyolojik Düşünmek, Türkiye’nin Yerel Yönetim Yapısı gibi çeşitli dallarda akademik eğitimler verilecek.


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