Açıköğretim'de ücretsiz yüzyüze dersler başlıyor... İşte o tarih

HANGİ DERSLER VAR?

NE ZAMAN SONA ERECEK?

Senim Tanay

Tüm illerde ve 3 ilçede (Alanya, Bandırma, İskenderun) olmak üzere 88 merkezde (Ankara 2 Merkez: Beşevler ve Cebeci; İstanbul 4 Merkez: Göztepe, Maltepe, Topkapı ve Davutpaşa) gerçekleştirilecek yüzyüze derslere açıköğretim öğrencileri, öğrenci kimliklerini göstererek hiçbir ücret ödemeksizin katılabilecek.Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından yapılan açıklamada,ifadelerine yer verildi.2017 - 2018 Öğretim Yılı Bahar Dönemi’nde Anadolu Üniversitesi Açıköğretim öğrencilerine yönelik yüzyüze öğretimi yapılacak 12 ders ise,olacak.23 Nisan, 1 Mayıs ve 19 Mayıs, ara sınav ve Bakanlar Kurulu tarafından ilan edilecek tatil günlerinde yapılmayacak olan yüzyüze derslerin 2017-2018 Öğretim Yılı Bahar dönemi 27 Mayıs 2018 Pazar günü sona erecek.