Açıköğretim sınavlarına fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi olmadan girilemeyecek

KİMLİK BELGESİ VE PASAPORT KABUL EDİLECEK

EKSİK OLURSA SINAVA ALINMAYACAK

Senim Tanay

'nden yapılan açıklamada, Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınavlarında artık her belge kabul edilmeyecek.Bu hafta sonu gerçekleştirilecek olan sınav dahil olmak üzere bundan sonraki sınavlarda öğrenci kimlik kartı, ehliyet, baro kartı, mesleki kimlik kartları ve askeri kimlik belgesi artık geçerli olmayacak.Öğrencilerin, sınava girebilmesi için 'fotoğraflı sınav giriş belgesi' ile 'fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi'ni (Fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. Kimlik Numaralı nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı/Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı, süresi geçerli pasaport, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait mavi kart) yanında bulundurmaları gerekiyor.Sınava giriş için gerekli olan bu iki belgeden birinin eksik olması durumunda ise öğrencinin sınava alınmayacağı bildirildi.Öğrenciler, Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesini www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinin Öğrenci Girişi bölümüne Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası (TCKN) ve şifreleri ile giriş yaparak kendi sayfalarından veya AÖF Bürolarından alabilirler.