Yükseköğrenim Ortaöğrenim Sınavlar 2017 Özel Okul Rehberi

SON DAKİKA

Açıköğretim sınavlarına fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi olmadan girilemeyecek

Hafta sonu gerçekleştirilecek açıköğretim sınavlarına girecek olan öğrencilerin, sınava girebilmek için fotoğraflı ve onaylı kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekiyor

11 Ocak 2018, Perşembe 09:49
Açıköğretim sınavlarına fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi olmadan girilemeyecek
Anadolu Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınavlarında artık her belge kabul edilmeyecek.

Bu hafta sonu gerçekleştirilecek olan sınav dahil olmak üzere bundan sonraki sınavlarda öğrenci kimlik kartı, ehliyet, baro kartı, mesleki kimlik kartları ve askeri kimlik belgesi artık geçerli olmayacak.

KİMLİK BELGESİ VE PASAPORT KABUL EDİLECEK

Öğrencilerin, sınava girebilmesi için 'fotoğraflı sınav giriş belgesi' ile 'fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi'ni (Fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. Kimlik Numaralı nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı/Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı, süresi geçerli pasaport, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait mavi kart) yanında bulundurmaları gerekiyor.

EKSİK OLURSA SINAVA ALINMAYACAK

Sınava giriş için gerekli olan bu iki belgeden birinin eksik olması durumunda ise öğrencinin sınava alınmayacağı bildirildi.
Öğrenciler, Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesini www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinin Öğrenci Girişi bölümüne Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası (TCKN) ve şifreleri ile giriş yaparak kendi sayfalarından veya AÖF Bürolarından alabilirler.
 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan taahhütname uyarısı

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan taahhütname uyarısı
Görme engelli öğrenciye MEB’den destek

Görme engelli öğrenciye MEB’den destek
E-Bursum ile en fazla burs İstanbul'da verildi

E-Bursum ile en fazla burs İstanbul'da verildi
Ehliyet sınavlarında görevli öğretmen ücretleri artırıldı

Ehliyet sınavlarında görevli öğretmen ücretleri artırıldı
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ 2018) başvuruları başladı

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ 2018) başvuruları başladı
YÖK'ten görevlendirmelere ilişkin yönetmelik değişikliği

YÖK'ten görevlendirmelere ilişkin yönetmelik değişikliği
15 tatil ne zaman? Yarıyıl tatiline kaç gün kaldı? (15 tatil 2018)

15 tatil ne zaman? Yarıyıl tatiline kaç gün kaldı? (15 tatil 2018)
Çölyak ders oldu

Çölyak ders oldu
Ada’dan kurs desteği

Ada’dan kurs desteği
Bilgi’de UNESCO kürsüsü

Bilgi’de UNESCO kürsüsü
Mesleki eğitim ortaokuldan başlayacak

Mesleki eğitim ortaokuldan başlayacak