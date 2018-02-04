Acil servislerde doğrudan tedavide ek ücret ödenmeyecek

OBEZİTE TEDAVİSİ

ACİL SERVİS BİLGİLENDİRME FORMU



35 İLAÇ DAHA GERİ ÖDEME LİSTESİNDE

Adem Özdoğan

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı. Finansmanı sağlanan sağlık hizmetlerine ait ödeme kural ve kriter değişikliklerinin uygulanabilmesi amacıyla yapılan düzenlemelerle Yeşil Kartlı hastaların belediye hastanelerine sevksiz gitmeleri sağlandı.Tebliğe göre, Milli Savunma Bakanlığının talebi üzerine er/erbaşların askerlik hizmetine başlamadan önceki döneme ait katılım payı borçları, askerlik hizmetleri tamamlanıncaya kadar ertelenecek.Trafik kazasında olduğu gibi iş kazası hallerinde de diş tedavilerinde, hareketli ve sabit diş protezlerinin 4 yıl olan yenilenme süresi dikkate alınmayacak.Yurt dışı kemik iliği nakli şahıs ödemeleri, fatura/dekont tarihindeki T.C. Merkez Bankası döviz satış kuru esas alınarak Türk Lirası üzerinden yapılabilecek.Ev hemodiyalizi tedavisi için gerekli sağlık kurulu raporu için diyaliz merkezlerinde yapılan hemodiyaliz tedavilerinde olduğu gibi tek hekim tarafından düzenlenen uzman hekim raporu yeterli olacak.Tebliğe göre, Sağlık Bakanlığının önerisiyle vücut kitle endeksi 40 kg/m2'nin üzerindeki kişilerin yanı sıra vücut kitle endeksi 35-40 kg/m2 olan ve eşlik eden hastalığı bulunan kişilere yapılacak obezite ameliyatları geri ödeme kapsamına alınacak.İlerleyici nörolojik bir hastalık olan, yürüme güçlüğüne ve çeşitli kanser türlerine yakalanma riskine yol açan "ataksi telenjektazi" tanılı hastaların hastane müracaatlarında muayene katılım payı alınmayacak.Hastanın acil servislerde 24 saat içinde stabilizasyonu esas olacak. Hastanın acil servise başvurusundan itibaren 24 saat içinde stabilize edilerek ilgili kliniğe yatışı ya da başka bir sağlık hizmeti sunucusunun yataklı kliniğine sevk edilmesiyle acil hal sona erecek.Acil servislerden kabul edilerek doğrudan uygulanan acil girişimsel işlemler ile 24 saat içinde acil gözlem ünitelerinde uygulanan tüm sağlık hizmetleri için ilave ücret alınamayacak.Hastadan ilave ücret alınabilmesi için hastaya/hasta yakınına acil halin sona erdiğine ve müteakip işlemlerin ilave ücrete tabi olduğuna ilişkin "Acil Halin Sona Ermesine İlişkin Bilgilendirme Formu" yazılı bilginin imza karşılığı verilmesi zorunluluğu devam edecek.Tıbbi malzeme hatalı eşleştirme, faturalandırma hataları önlenecekTebliğ ile Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerinin, tıbbi malzeme firmalarının, tıp derneklerinin, BİMER ve CİMER başvurularının incelenmesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde oluşturulan bilimsel komisyonların önerileri doğrultusunda, hatalı eşleştirme, faturalandırma hataları ve yersiz ödemelerin önlenebilmesi için omurga cerrahisi, beyin cerrahisi, kranial cerrahisi, ortopedi ve travmatoloji, kardiyoloji, kalp damar cerrahisi, radyoloji, nefroloji branşına ait listelerdeki bazı tıbbi malzeme alan tanımlarında, ödeme kural ve kriterlerinde düzenleme yapıldı.Tebliğ ile ayrıca birden fazla branşta kullanılan tıbbi malzemeler, diğer protez ortezler, tıbbi sarf malzemeler, özel hallerde karşılanan tıbbi malzemeler listelerinin fiyat düzenlemeleri ve ödeme kuralları, piyasada fırsat eşitliği sağlanması, hasta mağduriyetinin giderilmesi amacıyla yeniden düzenlendi.İlaç Geri Ödeme Komisyonunca 21 Eylül 2017'de yapılan toplantıda 94 adet başvurunun nihai kararı verildi. Düzenleme ile 35 adet ilaç yeni bir SUT düzenlemesi gerekmediğinden ödeme listesine ilave edildi. Listeye konulacak 3 ilacın ikisi, daha önce yurt dışından temin edilmekte iken Türkiye'de ruhsat almış ilaçlar.Bunlardan biri "interstisyel sistit" tedavisinde, diğeri "hodgkin lenfoma" ve "anaplastik büyük hücreli lenfoma" tedavisinde, diğeri "akciğer kanseri" tedavisinde kullanılıyor. Bu ilaçlar Kurumla sözleşmeli eczanelerden vatandaşın erişimine sunuldu. Ayrıca lösemi, astım ve mesane kanseri tedavilerinde kullanılmak üzere 3 adet ilacın yurt dışından tedarik edilmesine karar verildi.