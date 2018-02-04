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Acil servislerde doğrudan tedavide ek ücret ödenmeyecek

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde  yapılan değişiklikle, hastanın acil servise başvurusundan itibaren 24 saat içinde  stabilize edilerek ilgili kliniğe yatışı ya da başka bir sağlık hizmeti  sunucusunun yataklı kliniğine sevk edilmesiyle acil hal sona erecek. Acil servislerde doğrudan uygulanan acil girişimsel işlemler ile 24 saat içinde acil  gözlem ünitelerinde uygulanan tüm sağlık hizmetleri için ilave ücret  alınamayacak

Acil servislerde doğrudan tedavide ek ücret ödenmeyecek
Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik  Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı. Finansmanı sağlanan sağlık hizmetlerine ait ödeme kural ve kriter  değişikliklerinin uygulanabilmesi amacıyla yapılan düzenlemelerle Yeşil Kartlı  hastaların belediye hastanelerine sevksiz gitmeleri sağlandı.

Tebliğe göre, Milli Savunma Bakanlığının talebi üzerine er/erbaşların  askerlik hizmetine başlamadan önceki döneme ait katılım payı borçları, askerlik  hizmetleri tamamlanıncaya kadar ertelenecek.

Trafik kazasında olduğu gibi iş kazası hallerinde de diş  tedavilerinde, hareketli ve sabit diş protezlerinin 4 yıl olan yenilenme süresi dikkate alınmayacak.

Yurt dışı kemik iliği nakli şahıs ödemeleri, fatura/dekont tarihindeki  T.C. Merkez Bankası döviz satış kuru esas alınarak Türk Lirası üzerinden  yapılabilecek.

Ev hemodiyalizi tedavisi için gerekli sağlık kurulu raporu için  diyaliz merkezlerinde yapılan hemodiyaliz tedavilerinde olduğu gibi tek hekim  tarafından düzenlenen uzman hekim raporu yeterli olacak.
 

OBEZİTE TEDAVİSİ


Tebliğe göre, Sağlık Bakanlığının önerisiyle vücut kitle endeksi 40  kg/m2'nin üzerindeki kişilerin yanı sıra vücut kitle endeksi 35-40 kg/m2 olan ve  eşlik eden hastalığı bulunan kişilere yapılacak obezite ameliyatları geri ödeme  kapsamına alınacak.

İlerleyici nörolojik bir hastalık olan, yürüme güçlüğüne ve çeşitli  kanser türlerine yakalanma riskine yol açan "ataksi telenjektazi" tanılı  hastaların hastane müracaatlarında muayene katılım payı alınmayacak.
 

ACİL SERVİS BİLGİLENDİRME FORMU 


Hastanın acil servislerde 24 saat içinde stabilizasyonu esas olacak.  Hastanın acil servise başvurusundan itibaren 24 saat içinde stabilize edilerek ilgili kliniğe yatışı ya da başka bir sağlık hizmeti sunucusunun yataklı  kliniğine sevk edilmesiyle acil hal sona erecek.

Acil servislerden kabul edilerek doğrudan uygulanan acil girişimsel  işlemler ile 24 saat içinde acil gözlem ünitelerinde uygulanan tüm sağlık  hizmetleri için ilave ücret alınamayacak.

Hastadan ilave ücret alınabilmesi için hastaya/hasta yakınına acil  halin sona erdiğine ve müteakip işlemlerin ilave ücrete tabi olduğuna ilişkin  "Acil Halin Sona Ermesine İlişkin Bilgilendirme Formu" yazılı bilginin imza  karşılığı verilmesi zorunluluğu devam edecek.

Tıbbi malzeme hatalı eşleştirme, faturalandırma hataları önlenecek

Tebliğ ile Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerinin, tıbbi malzeme  firmalarının, tıp derneklerinin, BİMER ve CİMER başvurularının incelenmesi ve  Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde oluşturulan bilimsel komisyonların önerileri  doğrultusunda, hatalı eşleştirme, faturalandırma hataları ve yersiz ödemelerin  önlenebilmesi için omurga cerrahisi, beyin cerrahisi, kranial cerrahisi, ortopedi  ve travmatoloji, kardiyoloji, kalp damar cerrahisi, radyoloji, nefroloji branşına  ait listelerdeki bazı tıbbi malzeme alan tanımlarında, ödeme kural ve  kriterlerinde düzenleme yapıldı.

Tebliğ ile ayrıca birden fazla branşta kullanılan tıbbi malzemeler,  diğer protez ortezler, tıbbi sarf malzemeler, özel hallerde karşılanan tıbbi  malzemeler listelerinin fiyat düzenlemeleri ve ödeme kuralları, piyasada fırsat  eşitliği sağlanması, hasta mağduriyetinin giderilmesi amacıyla yeniden  düzenlendi.


35 İLAÇ DAHA GERİ ÖDEME LİSTESİNDE


İlaç Geri Ödeme Komisyonunca 21 Eylül 2017'de yapılan toplantıda 94  adet başvurunun nihai kararı verildi. Düzenleme ile 35 adet ilaç yeni bir SUT  düzenlemesi gerekmediğinden ödeme listesine ilave edildi. Listeye konulacak 3  ilacın ikisi, daha önce yurt dışından temin edilmekte iken Türkiye'de ruhsat  almış ilaçlar.

Bunlardan biri "interstisyel sistit" tedavisinde, diğeri "hodgkin  lenfoma" ve "anaplastik büyük hücreli lenfoma" tedavisinde, diğeri "akciğer  kanseri" tedavisinde kullanılıyor. Bu ilaçlar Kurumla sözleşmeli eczanelerden  vatandaşın erişimine sunuldu. Ayrıca lösemi, astım ve mesane kanseri  tedavilerinde kullanılmak üzere 3 adet ilacın yurt dışından tedarik edilmesine  karar verildi.


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