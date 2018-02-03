Acil servislerde yeni dönem... Gece 23.00'e kadar hizmet verilecek

'ACİLE BAŞVURAN AMA ACİL OLMAYAN HASTALARI BURAYA YÖNLENDİRECEĞİZ'

Senim Tanay

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir basın toplantısı düzenledi. İstanbul'da 16, Türkiye genelinde 63 acil serviste uygulanacak olani hakkında bilgilendirmelerde bulunan Eyüp Gümüş, bugün hizmete giren uzamış vardiya polikliniğini basın mensuplarına tanıttı. Eyüp Gümüş yaptığı açıklamada şunları söyledi:"Bugün bu yeni dönem başlıyor. Türkiye genelinde 63, İstanbul'da ise 16 hastanede bu yeni dönem olacak. İstanbul’da 60 hastane var ve bunların 16'sında yoğunluk var. Bunlar binin (hasta sayısı) üstü hastaneler. Buralarda mesai dışı poliklinikler hizmet verecek.Acil servislere başvuran hastaları, hemen acil servislerin yanında olacak olan bu mesai dışı polikliniklere yönlendireceğiz. Burada dahiliye, KGB, göğüs, çocuk gibi birtakım poliklinikleri dizayn ediyoruz. Bunlar saat 23.00'a kadar çalışacaklar. Burası dadediğimiz alan ve acile başvuran ama acil olmayan hastaları buraya yönlendireceğiz. Dolayısıyla acil servislerimizde hasta karşılama sayısını da artıracağız.”