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Acil servislerde yeni dönem... Gece 23.00'e kadar hizmet verilecek

Acil servislerde yaşanan yoğunluk şikayetlerin artması üzerine Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık Müsteşarı Eyüp Gümüş, bugünden itibaren 16'sı İstanbul'da olmak üzere Türkiye genelinde hasta sayısı binin üzerinde olan 63 hastanede ayakta hastalar için 'uzamış vardiya poliklinikleri’nin saat 23.00'a kadar hizmet vereceğini açıkladı

03 Şubat 2018, Cumartesi 15:27
Acil servislerde yeni dönem... Gece 23.00'e kadar hizmet verilecek
Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir basın toplantısı düzenledi. İstanbul'da 16, Türkiye genelinde 63 acil serviste uygulanacak olan mesai dışı uzamış vardiya poliklinikleri hakkında bilgilendirmelerde bulunan Eyüp Gümüş, bugün hizmete giren uzamış vardiya polikliniğini basın mensuplarına tanıttı. Eyüp Gümüş yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bugün bu yeni dönem başlıyor. Türkiye genelinde 63, İstanbul'da ise 16 hastanede bu yeni dönem olacak. İstanbul’da 60 hastane var ve bunların 16'sında yoğunluk var. Bunlar binin (hasta sayısı) üstü hastaneler. Buralarda mesai dışı poliklinikler hizmet verecek.

'ACİLE BAŞVURAN AMA ACİL OLMAYAN HASTALARI BURAYA YÖNLENDİRECEĞİZ'

Acil servislere başvuran hastaları, hemen acil servislerin yanında olacak olan bu mesai dışı polikliniklere yönlendireceğiz. Burada dahiliye, KGB, göğüs, çocuk gibi birtakım poliklinikleri dizayn ediyoruz. Bunlar saat 23.00'a kadar çalışacaklar. Burası da 'Yeşil 2' dediğimiz alan ve acile başvuran ama acil olmayan hastaları buraya yönlendireceğiz. Dolayısıyla acil servislerimizde hasta karşılama sayısını da artıracağız.”


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