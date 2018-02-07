Acillerdeki bekleme süresi kısaldı

'DÜNYA STANDARTLARINI YAKALADIK'

'HEMEN MÜDAHALE EDİLDİ'

Senim Tanay

lerde bazı uzman doktorların 16.00-23.00'te çalışmasını öngören yeni genelgeyle özellikle 20.00-23.00'te oluşan yoğunluğun önlenmesi amaçlanıyor., kendileri gibi başvuru sayısı bini geçen hastanelerin acillerinde aşırı yoğunluk oluştuğunu, bunun da hastaların uzun süre beklemesine yol açtığını söyledi.Doç.Dr. Mehmet Emin Güneş "Uygulamanın amacı bu şikayetleri ortadan kaldırmak. Acillere uzatılmış vardiya sistemi getirildi. Acilde, yeşil, sarı ve kırmızı olmak üzere 3 alan var. Kırmızı alan daha çok, travma hastaları, ateşli silahlı yaralamaları, kesici delici alet yaralamaları, düşmeler, trafik kazası gibi acil olan hastalar. Bunlar için zaten sıfır bekleme süresi ile hizmet veriliyor ve ayrı bir giriş var. Hatta bu hastaların kayıtları bile gittiği odada yapılır. Bunlarda bekleme süresi yok.Diğer yeşil ve sarı alanlar asıl bizim yoğun olduğumuz alanlardır. Bu alanlarda Sağlık Bakanlığı'mızın talimatıyla yeni dönem başladı.Yeşil alandaki hastalar daha çok poliklinik düzeyde hizmet alması gereken, poliklinik düzeyinde tedavisi devam edebilecek hastalardır. Acile gelen hastalarımızda sıralamaya koyduğumuz da yaklaşık bunların yüzde 70-80'i yeşil alan dediğimiz bu hastalardan oluşuyor. Bu da büyük bir birikme sebep oluyordu. Yeni düzenlemeyle yeşil alandaki birikmeyi azaltıp Uzamış Vardiya Poliklinikleri dediğimiz yeşil alana yönlendireceğiz. Yeşil 2 alan dediğimiz bu alanda 7/24 hizmet veremeye devam edeceğiz" açıklamasından bulundu.Vatandaşın da uygulamadan çok memnun olduğunu aktaran Doç.Dr. Mehmet Emin Güneş, "dedi.Başhekim Güneş, uygulamanın Türkiye genelinde yaklaşık 60 hastanede hayata geçirildiğini, özellikle acillerde yoğunluk yaşanan hastanelerin seçildiğini vurguladı.Kezban Enük oğluyla birlikte soğuk algınlığı nedeniyle acile geldiklerini söyleyere eskiden olduğu gibi uzun süre acilde kuyrukta beklemek zorunda kalmamaktan çok memnun olduklarını dile getirdi.Kezban Enük bazen acilde 2-3 saat kadar sıra beklediklerini anlatarak, "Acile daha şimdi geldim ve hemen müdahale edildi. Beklemek zorunda kalmadık. Bu benim için de diğer hastalar için de olumlu bir gelişme" dedi.