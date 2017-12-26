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Açılmayan doktora programı için ödediği harç iade edildi

Üniversitede başvurduğu doktora programı yeterli kontenjan oluşmadığı gerekçesiyle açılmayan kişiye, ödediği 16 bin liralık harç ücreti, KDK'nin görüşmeleri sonrası geri verildi

26 Aralık 2017, Salı 17:34
Açılmayan doktora programı için ödediği harç iade edildi
Bir üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne 2016-2017 bahar yarıyılında Türkçe uluslararası ilişkiler bölümünde doktora öğrencisi olmak için müracaat eden başvurucu, yeterli kontenjan oluşmadığından programın açılmadığını öğrendi.

ÜNİVERSİTE PARAYI İADE ETMEYİNCE...

Enstitü müdürünün, kayıt dondurmasını ve bir sonraki dönem programın açılacağını söylediğini aktaran başvurucu, belirtilen süre sonrası rektörlüğün kararıyla Türkçe programın açılmayacağı bilgisini aldı. Bunun üzerine üniversiteden ayrılmak istediğini ve ödediği harcın tarafına iadesini talep eden başvurucu, üniversitenin bu talebini reddettiğini bildirdi. Başvurucu, ödediği harcın iadesi için talepte bulundu.

Başvuruyu haklı bulan KDK, ilgili üniversite yetkilileri ile görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmeler sonucunda başvurucudan alınan 16 bin 92 liralık harç ücreti iade edildi.

 
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