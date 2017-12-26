Açılmayan doktora programı için ödediği harç iade edildi

ÜNİVERSİTE PARAYI İADE ETMEYİNCE...

Senim Tanay

Bir üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne 2016-2017 bahar yarıyılında Türkçe uluslararası ilişkiler bölümünde doktora öğrencisi olmak için müracaat eden başvurucu, yeterli kontenjan oluşmadığından programın açılmadığını öğrendi.Enstitü müdürünün, kayıt dondurmasını ve bir sonraki dönem programın açılacağını söylediğini aktaran başvurucu, belirtilen süre sonrası rektörlüğün kararıyla Türkçe programın açılmayacağı bilgisini aldı. Bunun üzerine üniversiteden ayrılmak istediğini ve ödediği harcın tarafına iadesini talep eden başvurucu, üniversitenin bu talebini reddettiğini bildirdi. Başvurucu, ödediği harcın iadesi için talepte bulundu.Başvuruyu haklı bulan KDK, ilgili üniversite yetkilileri ile görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmeler sonucunda başvurucudan alınan 16 bin 92 liralık harç ücreti iade edildi.