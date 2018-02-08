Açlığa 7 gün dayandı! Daha fazla dayanamayınca yakalandı!

Ormanda 7 gün kalan ve daha fazla açlığa dayanamayan Rüstem K., bu sabah, aynı mahallede bir akrabasının evine ekmek almaya giderken jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı

Açlığa 7 gün dayandı! Daha fazla dayanamayınca yakalandı!
Ordu Perşembe'de, yeğeni Bahar K.'yı bıçaklayarak ağır yaralayan, kadının oğlu 11 yaşındaki Ömer K.'yı öldürüp ormanlık alana kaçan Rüstem K., açlığa dayanamayıp, bir akrabasının evine ekmek almaya giderken jandarma tarafından yakalandı.

Soğukpınar Mahallesi'nde 1 Şubat Perşembe günü Rüstem K., yeğeni Bahar K.'nın evine gitti. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışmada Rüstem K., Bahar K.'yı bıçakla yaraladı. Ardından da Bahar K.'nın oğlu Ömer K.'yı aynı bıçakla öldürüp kaçtı.
 

AÇLIĞA DAYANAMADI


Dehşet evi! Oğluyla bir olup kocasını öldürdüDehşet evi! Oğluyla bir olup kocasını öldürdü

Olayın ardından bölgedeki ormanlık alana kaçtığı belirlenen Rüstem K.'nın yakalanması için jandarma özel ekip kurdu. Ormanda 7 gün kalan ve daha fazla açlığa dayanamayan Rüstem K., bu sabah, aynı mahallede bir akrabasının evine ekmek almaya giderken jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.



Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürerken, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edilen Bahar K.'nın ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Perşembe Kaymakamı Ahmet Arık da cinayet şüphelisinin yakalandığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son dakika... Tecavüz dehşetini yaşayan kadın intihar girişiminde bulunmuştu... Sanık özel harekat polisi için flaş karar

Son dakika... Tecavüz dehşetini yaşayan kadın intihar girişiminde bulunmuştu... Sanık özel harekat polisi için flaş karar
Kadıköy'de halk otobüsü ve ticari taksi çarpıştı: 1 yaralı

Kadıköy'de halk otobüsü ve ticari taksi çarpıştı: 1 yaralı
Onlarca kişinin gözü önünde karısının boğazını kesti!

Onlarca kişinin gözü önünde karısının boğazını kesti!
Milyonluk boşanma davası! Soyulmuş soğana döndürdü

Milyonluk boşanma davası! Soyulmuş soğana döndürdü
Konya'da otomobil menfeze çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Konya'da otomobil menfeze çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
Maltepe'de polisten kaçan şüpheli ortalığı birbirine kattı

Maltepe'de polisten kaçan şüpheli ortalığı birbirine kattı
Erzurum'da korkunç olay! Arkadaşının babasından hamile kaldı, bebeği öldürdüler

Erzurum'da korkunç olay! Arkadaşının babasından hamile kaldı, bebeği öldürdüler

Aksaray'da yanmış erkek cesedi bulundu

Aksaray'da yanmış erkek cesedi bulundu
Eskişehir'de tramvayda cinsel taciz

Eskişehir'de tramvayda cinsel taciz
Cansız mankenin üzerindeki kıyafeti çaldılar

Cansız mankenin üzerindeki kıyafeti çaldılar
Telefon dolandırıcıları önce para sonra dua istedi

Telefon dolandırıcıları önce para sonra dua istedi