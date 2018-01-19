15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

SON DAKİKA

Açlık grevinde 316. gün! Nuriye Gülmen 33.8 kilo, Semih Özakça 45.3 kilo

OHAL kararnamesiyle ihraç edilen ve daha sonra açlık grevine başlayan eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça ile eşi Esra Özakça'nın kontrollerini yapan Ankara Tabip Odası gidişattan endişeli olduklarını açıkladı.

19 Ocak 2018, Cuma 09:53
Açlık grevinde 316. gün! Nuriye Gülmen 33.8 kilo, Semih Özakça 45.3 kilo
OHAL kararnamesiyle ihraç edilen açlık grevindeki eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça ile eşi Esra Özakça’nın her hafta kontrollerini yapan Ankara Tabip Odası (ATO) hekimleri gidişattan kaygılı olduklarını açıkladılar.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre hekim heyeti adına dün yapılan açıklamada özetle şunlar kaydedildi: “Semih Özakça, açlık grevinin 316’ncı gününde. Açlık grevine başladığında 86 kilo iken şu anda 45.3 kilo. Ayaklarında ve sağ bacağında his kaybı, kemiklerinde yaygın ağrı yakınmaları; günlerce sürebilen baş ağrıları ve gittikçe ağırlaşan denge kaybı mevcut. 

Nuriye Gülmen, açlık grevinin 316’ncı gününde. Açlık grevine başladığında 59 kilo iken şu anda 33.8 kilo. Sıklıkla vücut direncinin düşüklüğü ve vitamin eksikliğinin göstergesi olan sıvı alımını da engelleyen ağız içi yaraları var. Bir haftadır sıvı alımında ciddi azalma mevcut.

Esra Özakça, açlık grevinin 241’inci gününde. 57 kilo iken şu anda 37.7 kilo. Ayaklarında başta olmak üzere his kaybı ile kol ve bacaklarındaki yoğun ağrılar açlık grevinin ileriki günlerinde şikâyetlerine eklendi. Son dönem konuşma bozukluğu da gözleniyor.”


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Suriyelilere 22 ton et dağıtıldı

Suriyelilere 22 ton et dağıtıldı
Ümit Kocasakal ve Muharrem İnce'den sonra Metin Feyzioğlu da CHP'de aday mı olacak?

Ümit Kocasakal ve Muharrem İnce'den sonra Metin Feyzioğlu da CHP'de aday mı olacak?
Tartışma yaratan 16/9 kuleleriyle ilgili flaş karar! Yasallaştı

Tartışma yaratan 16/9 kuleleriyle ilgili flaş karar! Yasallaştı
Cenazeye gidenleri taşıyan otobüs Sivas’ta devrildi: 16 yaralı

Cenazeye gidenleri taşıyan otobüs Sivas’ta devrildi: 16 yaralı
Eski komutan ve albaya FETÖ'den tutuklama

Eski komutan ve albaya FETÖ'den tutuklama
Anayasa Mahkemesi'nin Mehmet Altan ve Şahin Alpay kararı Resmi Gazete'de

Anayasa Mahkemesi'nin Mehmet Altan ve Şahin Alpay kararı Resmi Gazete'de
Verda Özer'in Afrin operasyonu yazısında dikkat çeken detaylar

Verda Özer'in Afrin operasyonu yazısında dikkat çeken detaylar
NASA uzmanı konuştu: Türkiye’ye az kar, çok yağmur yağacak

NASA uzmanı konuştu: Türkiye’ye az kar, çok yağmur yağacak
Skandalı ortaya çıkaran İclal: Yılda 450-500 hamile çocuk geliyor

Skandalı ortaya çıkaran İclal: Yılda 450-500 hamile çocuk geliyor
Meral Akşener: Somut bilgim yok

Meral Akşener: Somut bilgim yok
Mustafa Destici: AK Parti'den teklif aldım

Mustafa Destici: AK Parti'den teklif aldım