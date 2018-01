Açlık grevinde 316. gün! Nuriye Gülmen 33.8 kilo, Semih Özakça 45.3 kilo

Serap Belovacıklı

OHAL kararnamesiyle ihraç edilen açlık grevindeki eğitimcilerveile eşi Esra Özakça’nın her hafta kontrollerini yapan Ankara Tabip Odası (ATO) hekimleri gidişattan kaygılı olduklarını açıkladılar.Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre hekim heyeti adına dün yapılan açıklamada özetle şunlar kaydedildi: “, açlık grevinin 316’ncı gününde. Açlık grevine başladığında 86 kilo iken şu anda 45.3 kilo. Ayaklarında ve sağ bacağında his kaybı, kemiklerinde yaygın ağrı yakınmaları; günlerce sürebilen baş ağrıları ve gittikçe ağırlaşan denge kaybı mevcut., açlık grevinin 316’ncı gününde. Açlık grevine başladığında 59 kilo iken şu anda 33.8 kilo. Sıklıkla vücut direncinin düşüklüğü ve vitamin eksikliğinin göstergesi olan sıvı alımını da engelleyen ağız içi yaraları var. Bir haftadır sıvı alımında ciddi azalma mevcut., açlık grevinin 241’inci gününde. 57 kilo iken şu anda 37.7 kilo. Ayaklarında başta olmak üzere his kaybı ile kol ve bacaklarındaki yoğun ağrılar açlık grevinin ileriki günlerinde şikâyetlerine eklendi. Son dönem konuşma bozukluğu da gözleniyor.”