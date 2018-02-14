Acun Ilıcalı açıkladı! Survivor'da bir ilk yaşanacak

14 Şubat 2018, Çarşamba 00:28 14 Şubat 2018, Çarşamba 00:37
Survivor 2018'de Acun Ilıcalı ilerleyen günlerde iki takıma da ikişer yarışmacının daha katılacağını açıkladı. Bu uygulamada amaç ise kadın erkek dengesini sağlamak olacak. Birleşmeye kadar bir sakatlık ya da diskalifiye olursa yeni yarışmacı gelemeyecek.
SURVIVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor 2018'in son bölümdeGönüllüler ve All Star takımı olta ve tatlı ödülü için mücadele etti. Yarışmayı kazanan All Star ekibi ödülün tadını çıkardı.