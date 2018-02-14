Acun Ilıcalı açıkladı! Survivor'da bir ilk yaşanacak



SURVIVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Gönüllüler

All Star

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İdil Janet Demiray

'deilerleyen günlerde iki takıma da ikişer yarışmacının daha katılacağını açıkladı. Bu uygulamada amaç ise kadın erkek dengesini sağlamak olacak. Birleşmeye kadar bir sakatlık ya da diskalifiye olursa yeni yarışmacı gelemeyecek.Survivor 2018'in son bölümdevetakımı olta ve tatlı ödülü için mücadele etti. Yarışmayı kazanan All Star ekibi ödülün tadını çıkardı.