Acun Ilıcalı birleşme partisinden ilk görüntüleri paylaştı

Acun Ilıcalı,
geçen gün birleşme partisine Aleyna Tilki
ve pazar günü dünya evine giren İbrahim Büyükak'ın
konuk olacağını açıklamıştı.
JÜRİ OLACAKLAR
Birleşme partisine katılan genç şarkıcı Aleyna Tilki
, şarkı yarışmasında jürilik yapacak. İbrahim Büyükak
ise yarışmacılarla eğlenmenin yanı sıra jüri olacak.
ADAYA GELDİLER
Yeni evli İbrahim Büyükak eşi Nurdan Beşen'le
Dominik Adası'na gitti. Acun Ilıcalı
, uçaktan indikten sonra çiftle olan fotoğrafını "Portekiz manzarası" notuyla paylaştı.
PARTİDEN VİDEO PAYLAŞTI
Acun Ilıcalı,
gelecek bölümlerde ekrana gelecek birleşme partisinin ilk görüntülerini Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaştı. Acun Ilıcalı'nın paylaşımlarında Birsen, Merve ve Adem'in
şarkı yarışmasındaki performansları yer alıyor.
Acun Ilıcalı birleşme partisi sürprizini açıkladı
Acun Ilıcalı: Her gün şükrediyorum
Elif Bayram