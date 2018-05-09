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Acun Ilıcalı birleşme partisinden ilk görüntüleri paylaştı

Yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği Survivor 2018'de yaşanacak birleşme partisinden ilk görüntüler yayınlandı

09 Mayıs 2018, Çarşamba 11:53
Acun Ilıcalı birleşme partisinden ilk görüntüleri paylaştı
Acun Ilıcalı, geçen gün birleşme partisine Aleyna Tilki ve pazar günü dünya evine giren İbrahim Büyükak'ın konuk olacağını açıklamıştı.


JÜRİ OLACAKLAR


Birleşme partisine katılan genç şarkıcı Aleyna Tilki, şarkı yarışmasında jürilik yapacak. İbrahim Büyükak ise yarışmacılarla eğlenmenin yanı sıra jüri olacak.


ADAYA GELDİLER


Yeni evli İbrahim Büyükak eşi Nurdan Beşen'le Dominik Adası'na gitti. Acun Ilıcalı, uçaktan indikten sonra çiftle olan fotoğrafını "Portekiz manzarası" notuyla paylaştı.


PARTİDEN VİDEO PAYLAŞTI




Acun Ilıcalı, gelecek bölümlerde ekrana gelecek birleşme partisinin ilk görüntülerini Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaştı. Acun Ilıcalı'nın paylaşımlarında Birsen, Merve ve Adem'in şarkı yarışmasındaki performansları yer alıyor.


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