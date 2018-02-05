Acun Ilıcalı'dan canlı yayına damga vuran itiraf



"HEDEFİM DÜNYAYI ELE GEÇİRMEK"



"TÜRKİYE'Yİ BİTİRELİ 5 SENE OLDU"

Acun Ilıcalı Survivor 2018 Gönüllüler kadrosunu açıkladı! Kadroda kimler var?

Survivor 2018 All Star kadrosunu Acun Ilıcalı az önce açıkladı! Kadroda kimler var?

Acun Ilıcalı Amerika'da yarışma yapacak

Elif Bayram

Acun Ilıcalıyayınlanan' programına konuk oldu. Önümüzdeki hafta başlayacak olan Survivor yarışmasına ilişkin açıklamalarda bulunan Acun Ilıcalı, çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.Televizyon üzerine çok önemli görüşmelerinin olduğunu söyleyen"Belki Amerika'nın dört büyük kanalından birinde olacağız. Kuzey Avrupa hedefimizde. Bu iki bölgeyi elimize geçirebilirsek oradan Doğu'ya doğru devam ederiz. Hedefim dünyayı ele geçirmek" dedi."Türkiye'yi reyting konusunda bitireli 5 sene oldu" diyen, "Ben bin 300 kere birinci olmuşum zaten, bin 600 kere birinci olsam bir şey hissetmeyeceğim. Kendimi geliştirebileceğim bir dünya kurmaya çalıştım" ifadelerini kullandı.