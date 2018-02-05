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Acun Ilıcalı'dan canlı yayına damga vuran itiraf

Kendi kanalı TV8'de Gel Konuşalım programına konuk olan ve gelecek planlarından bahseden Acun Ilıcalı, "Hedefim dünyayı ele geçirmek" dedi

05 Şubat 2018, Pazartesi 15:11
Acun Ilıcalı'dan canlı yayına damga vuran itiraf
Acun Ilıcalı TV8 'de yayınlanan 'Gel Konuşalım' programına konuk oldu. Önümüzdeki hafta başlayacak olan Survivor yarışmasına ilişkin açıklamalarda bulunan Acun Ilıcalı, çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.


"HEDEFİM DÜNYAYI ELE GEÇİRMEK"


Televizyon üzerine çok önemli görüşmelerinin olduğunu söyleyen Acun Ilıcalı "Belki Amerika'nın dört büyük kanalından birinde olacağız. Kuzey Avrupa hedefimizde. Bu iki bölgeyi elimize geçirebilirsek oradan Doğu'ya doğru devam ederiz. Hedefim dünyayı ele geçirmek" dedi.


"TÜRKİYE'Yİ BİTİRELİ 5 SENE OLDU"


"Türkiye'yi reyting konusunda bitireli 5 sene oldu" diyen Acun Ilıcalı, "Ben bin 300 kere birinci olmuşum zaten, bin 600 kere birinci olsam bir şey hissetmeyeceğim. Kendimi geliştirebileceğim bir dünya kurmaya çalıştım" ifadelerini kullandı.



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