Acun Ilıcalı'dan Demet Akalın yorumu: Öyle miymiş?

"BİR ADIM KALDI"

''ÖYLE MİYMİŞ?''

Çiğdem Saltık

Sunucu ve yapımcıeşi'yla birlikte önceki akşam yakın arkadaşları Murat Boz ve oyuncu İbrahim Büyükak ile yemekte buluştu.Mekan çıkışı muhabirlerin sorularını yanıtlayanyeni hedeflerinden bahsetti. Amerika'da yeni projeler üzerinde çalıştığını belirten, hedefinin gerçekleşmesine bir adım kaldığını söyledi.'ya'ın ''sözleri soruldu.'ın sözlerine 'Öyle miymiş? Peki' şeklinde cevap vererek açıklama yapmaktan kaçındı.