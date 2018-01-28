Acun Ilıcalı'dan Demet Akalın yorumu: Öyle miymiş?

Sunucu ve yapımcı Acun Ilıcalı,
eşi Şeyma Subaşı
'yla birlikte önceki akşam yakın arkadaşları Murat Boz ve oyuncu İbrahim Büyükak ile yemekte buluştu.
"BİR ADIM KALDI"
Mekan çıkışı muhabirlerin sorularını yanıtlayan Acun Ilıcalı
yeni hedeflerinden bahsetti. Amerika'da yeni projeler üzerinde çalıştığını belirten Acun Ilıcalı
, hedefinin gerçekleşmesine bir adım kaldığını söyledi.
''ÖYLE MİYMİŞ?''
Acun Ilıcalı
'ya Demet Akalın
'ın ''Acun beni O Ses Türkiye'ye çağırmaz, aramız limoni''
sözleri soruldu. Acun Ilıcalı
, Demet Akalın
'ın sözlerine 'Öyle miymiş? Peki' şeklinde cevap vererek açıklama yapmaktan kaçındı.
Çiğdem Saltık