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Acun Ilıcalı'dan flaş Fenerbahçe açıklaması

Acun Ilıcalı, Fenerbahçe ve futbol gündemine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Acun Ilıcalı'dan flaş Fenerbahçe açıklaması
Fenerbahçe taraftarı Acun Ilıcalı, GFB'nin Youtube hesabında yayınlanan programda Genç Fenerbahçeliler amigosu Yücel Aslan'a konuk oldu. Acun Ilıcalı'nın sözlerinden Ajansspor'un derledikleri şu şekilde:
 

BENİ DAYIM FENERBAHÇELİ YAPTI?


Beni dayım Fenerbahçeli yaptı. Dayıma ailem tarafından beni ve ağabeyimi Fenerbahçeli yapması için görev verildi. Biz Edirne'deydik, dayım o dönem İstanbul'dan Edirne'ye geldi. Bir maça götürülmemizle birlikte o farkı yaşadık.
 

FUTBOLCU OLMAK İSTERDİM


Futbolcu olmak her zaman hayalimdi. Ama olabilir miydim ? Onu düşünmüyorum. Futbolcu olmak için fiziksel açıdan hayata 3-0 önde başlaman lazım. Birçok şeyi başardım kariyerimde futbolcu da olmak isterdim.
 

MESSİ'Yİ İZLEMEK GİBİYDİ RIDVAN'I İZLEMEK


Futbolda 12-13 yaşından sonraki 10 yıllık dönem büyük bir tutkudur. Benim o dönem en beğendiğim oyuncu Rıdvan Dilmen'di. Messi'yi Barcelona'da izlemek gibiydi Rıdvan Dilmen'i izlemek. Alex ve Pierre van Hooijdonk'u kimse inkar edemez. Emre Belözoğlu benim yakın dostum ve kardeşimdir bu isimler benim için her zaman ön plana çıkar.
 

ACUN ILICALI, BİR GÜN FENERBAHÇE BAŞKANI OLACAK MI?

 
Fenerbahçe başkanı olurum diyemiyorum. 5-6 yıl önceki dönem haksız suçlamalarla karşı karşıya kaldığımızda kulüp yöneticileriyle toplantılara katıldım. Ben tam anlamıyla enerji olarak kendimi veremezsem kendimi suçlu gibi hissederim.
 

SADAKAT DUYGUSU BENİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ


Ben bir yere bağlı olup uzun süreli istikrarlı çalışan insanları severim. Show TV'de 10 yıldan fazla görev yaptım ve işler çıkmaza girene kadar ayrılmadım. Sadakat duygusu benim için çok önemli. Genç Fenerbahçeliler arkadaşlarımızda da bu önemli.
 

EN SEVDİĞİ TRİBÜNLER


Mağlubiyetlerde tepkiye karşı çok meyilliyiz, bu diğer takımlarda da var. Takımınızın baskı yüzünden sıkıntı çektiği dönemleri gördüm. Volkan'ın, Oğuz'un ve Alex'in iç sahada yuhalandığına şahit oldum. Ben Boca taraftarını çok severim. Tribünlerinin müzikli harika bir ritmi var. Arjantin ve Totenham tribünü çok etkileyiciydi.
 

MUHABİRLİK DAHA ZOR!


Muhabirlik şu andaki pozisyonumdan daha zor. Şu anda 1500-2000 kişi benimle çalışıyor. Kendini kabul ettirme çabasında olduğum dönemlerde İngiltere'de haber yetiştirmek için aşırı hız yaptığım için hapishaneye girdiğim dönem oldu.

O dönemler fiziksel açıdan yoruluyordum; şimdi de zihinsel olarak yoruluyorum. Deplasmanlara günü birlik gittiğim maçlar olmuştur. Futbol ve Fenerbahçe benim için inanılmaz bir duygu.

 


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