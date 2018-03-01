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Acun Ilıcalı'dan ilk açıklama: Gökhan Özoğuz veda ediyor mu?

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı, restoran çıkışı objektife yansıdı

01 Mart 2018, Perşembe 08:45
Acun Ilıcalı'dan ilk açıklama: Gökhan Özoğuz veda ediyor mu?
Acun Ilıcalı, Gökhan Özoğuz’un “O Ses Türkiye” jürisinden ayrılacağı yönündeki haberlerle ilgili, “Gökhan bence yanlış anlaşıldı. Şu an için verilmiş bir karar yok. Yazın oturup ‘Hadi arkadaşlar ne yapıyoruz?’ diyerek karar veriyoruz” dedi.


ŞEYMA SUBAŞI SABAH AKŞAM İŞİNİ DÜŞÜNÜYORMUŞ


Şeyma Subaşı, takipçilerinin nasıl giyinmesi gerektiği hakkında fikirler vereceği yeni projesinin iki hafta içerisinde başlayacağını söylerken Acun Ilıcalı, bu projeyle ilgili şunları söyledi:


"Testlere başladılar. 11 aydır testteler. Çok güzel bir uygulama. Şeyma da sabah akşam ona kafa yoruyor. Moda konusunda zaten çok takdir ediyorum ben. Ben kendim şu halimle bir bakayım dedim. Beni etkiledi çünkü insanın kendi hayatında büyük bir avantaj. Son testteler başarılı olacağını düşünüyorum."




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